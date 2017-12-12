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“Иски Украины к России на международных площадках под угрозой!” - Арьев бьет тревогу - НАБУ преступило черту

12.12.2017 09:05
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“Иски Украины к России на международных площадках под угрозой!” - Арьев бьет тревогу - НАБУ преступило черту

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) через суд получило доступ к секретным документам по искам Украины к РФ в международных судах. Внимание на это обратил депутат Верховной Рады Владимир Арьев, передает "Диалог.UA".

Он отметил, что судья Соломенского суда Киева некий Бобровников разрешил агентам НАБУ изъять из офиса ЕСПЧ в Украине оригиналы документов с доказательствами в исках против России. Все они имеют гриф “секретно”.

“Теперь иски под угрозой из-за действий НАБУ и решения Соломенского суда”, - забил тревогу Арьев, отметив, что этот инцидент подрывает интересы Украины в борьбе за справедливость. Он призвал украинский Совбез экстренно рассмотреть это дело.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, суд, иск, секретные данные, НАБУ, ЕСПЧ
 
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