“Иски Украины к России на международных площадках под угрозой!” - Арьев бьет тревогу - НАБУ преступило черту

12.12.2017 09:05

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) через суд получило доступ к секретным документам по искам Украины к РФ в международных судах. Внимание на это обратил депутат Верховной Рады Владимир Арьев, передает "Диалог.UA".

Он отметил, что судья Соломенского суда Киева некий Бобровников разрешил агентам НАБУ изъять из офиса ЕСПЧ в Украине оригиналы документов с доказательствами в исках против России. Все они имеют гриф “секретно”.

“Теперь иски под угрозой из-за действий НАБУ и решения Соломенского суда”, - забил тревогу Арьев, отметив, что этот инцидент подрывает интересы Украины в борьбе за справедливость. Он призвал украинский Совбез экстренно рассмотреть это дело.