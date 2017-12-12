Как взрыв на австрийском трубопроводе может отразиться на Украине

12.12.2017 17:14

Авария в Баумгартене уже повысила цену топлива вдвое. На австрийском газовом хабе Баумгартен произошел взрыв. Пожар на станции был полностью потушен во второй половине дня. Однако из-за взрыва были остановлены газопроводы, которые обеспечивают экспорт в Словению, Венгрию и Италию. Мы обратились к экспертам, чтобы они рассказали, как эта ситуация может отразиться на украинской газовой сфере, сообщает kp.ua/economics.

- Понять, повлиял ли этот взрыв на объемы реверса газа из Европы можно будет в среду, - прокомментировал ситуацию соучредитель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич. – Если упадут объемы поставок из Словакии, именно оттуда Украина получает максимальные объемы, тогда эта авария на нас повлияет.

По его словам, аварии на трубопроводах обычно устраняются за несколько дней, а крупные аварии на компрессорных станциях могут устранять и по несколько недель.

В главном украинском транзитере газа, компании "Укртрансгаз", говорят, что пока импорт голубого топлива из Словакии обеспечивается согласно плану в среднесуточном режиме на уровне 22 млн куб. м.

- Ожидается незначительное снижение поступления газа в Украину по венгерскому направлению, - заявили в компании. - Ограничение импорта газа со стран ЕС или его временное прекращение будет компенсировано украинским потребителям за счет увеличения отбора из отечественных ПХГ.

А вот транзит российского газа в Европу через Украину может сократиться. Как сообщает словацкий газотранспортный оператор, Eustream снизил оценку транзита газа по ужгородскому коридору во вторник до 91 млн, хотя через нашу ГТС должно было пройти около 142,2 млн куб. м.

Цена газа на хабе в Баумгартене с поставкой "на следующий день" открылась с по $292 но за несколько часов подорожал до $537.

- Если у компаний-импортеров газа есть долгосрочные контракты, то эти колебания цен на них не влияют, - пояснил Дмитрий Марунич. – Но если контракт сейчас закончился и его нужно подписать заново, то потери могут быть существенными.