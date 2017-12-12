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Ляшко указал Рыбалке на "дверь" из-за выходки в Нью-Йорке
Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко призвал члена своей партии Сергея Рыбалку сделать выбор между "понтами" перед своей девушкой и местом среди "радикалов". Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в Facebook, передает from-ua.com.
"Размещение моим коллегой Сергеем Рыбаком видеобордов в Нью-Йорке - это полная ерунда. И очень плохая реклама для нашей команды, я о таком не просил! Когда ты публичный человек - должен всегда думать о последствиях своих действий. Предлагаю Сергею определиться чем дальше заниматься или понтоваться перед своей девушкой, или работать на Украину в моей команде", - написал Ляшко.
Напомним, нардеп Сергей Рыбалка разместил фото своей подруги Анастасии Байбородиной на экранах Таймс-сквер в Нью-Йорке, для того, чтобы поздравить ее с днем рождения. Соответствующие фото опубликовала сама Байбородиной в социальных сетях.
Также напомним, Сергей Рыбалка недавно был уволен парламентом с должности председателя финансового комитета. Его работу на этом посту эксперты финотрасли и вкладчики банков оценили очень низко.
Теги: Украина, США, Донбасс, Нью-Йорк, видео, Олег Ляшко, нардеп
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