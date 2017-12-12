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Оборот торговли вырос в январе-октябре между РФ и Украиной

12.12.2017 12:34
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Оборот торговли вырос в январе-октябре между РФ и Украиной

Оборот торговли между двумя странами достиг 10,11 млрд долларов. Оборот внешней торговли между Россией и Украиной в январе-октябре текущего года составил 10,11 млрд долларов, показав в годовом выражении рост на 23,1%. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы РФ, korrespondent.net.

Как отмечается, экспорт из РФ в Украину составил 6,21 млрд долларов (рост на 21,8%), импорт РФ из Украины - 3,89 млрд долларов (рост на 25,2%).

"Доля Украины в общем обороте внешней торговли РФ в январе-октябре не изменилась в годовом выражении - 2,2%", – добавили в ведомстве.



Теги: Украина, Донбасс, Российская Федерация, торговля, таможня
 
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