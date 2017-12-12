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Песков: «Мы с волнением наблюдаем за эволюцией заявлений Саакашвили»

12.12.2017 15:20
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Песков: «Мы с волнением наблюдаем за эволюцией заявлений Саакашвили»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти РФ «с большим волнением» наблюдают за заявлениями экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и испытывают «большую обеспокоенность» в связи с его высказываниями.
Так, Песков отметил: «С большим волнением наблюдаем за эволюцией его заявлений. И конечно, исходя исключительно из гуманитарных соображений, мы испытываем большую обеспокоенность на фоне того, что мы слышим в его исполнении». Этими словами он прокомментировал слова Саакашвили, что если суд докажет, что он агент ФСБ, то его должны обменять на украинских разведчиков, а Путин пришлет за ним самолет.
В то же время, сам вопрос о возможности эвакуации экс-президента Грузии из Украины у Пескова вызвал улыбку: «Это я уже оставляю без ответа такие вопросы».

Источник donpress



Теги: Донбасс, Саакашвили, Песков, заявление
 
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