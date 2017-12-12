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Путин обменял украинских заложников на убийц журналиста
Президент Турции Реджеп Эрдоган обменял заместителей председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова на двух людей, которые подозреваются в убийстве редактора сайта "Кавказ-Центр", сказал уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев в ходе брифинга 12 декабря в Киеве, передает корреспондент интернет-издания "ГОРДОН".
"Вы знаете, что 25 декабря были освобождены два заместителя председателя Меджлиса Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров. Было много разговоров, что якобы начинается какая-то либерализация, Путин (президент РФ Владимир Путин. – "ГОРДОН") сделал гуманный шаг. На самом деле оказалось совершенно другое. Этих людей Эрдоган обменял на двух бандитов, которые убили редактора сайта "Кавказ-Центр", – отметил он.
Джемилев напомнил, что через несколько дней после освобождения Чийгоза и Умерова в Крыму арестовали еще четверых крымских татар.
"При этом одна женщина была попросту убита", – сказал он.
25 октября 2017 года осужденных в аннексированном Россией Крыму Умерова и Чийгоза отправили в Турцию. По словам лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева, это стало возможным благодаря договоренностям, достигнутым во время визита президента Турции Реджепа Эрдогана в Украину.
26 октября они встретились с Эрдоганом, а 27 октября прилетели в Киев.
Адвокат Николай Полозов заявил, что они о помиловании не просили.
Министр иностранных дел Украины Климкин отметил, что схему передачи Умерова и Чийгоза оставят в секрете для освобождения других политзаключенных.
Издание Habertürk сообщило 29 ноября, что Турция в обмен на Чийгоза и Умерова выдала РФ двух российских агентов Александра Смирнова и Юрия Анисимова, арестованных по подозрению в убийстве чеченских диссидентов. Их задержали в апреле 2016 года в результате спецоперации, начатой после убийства в Стамбуле чеченского командира, администратора сайта "Кавказ-Центр" Абдулвахида Эдельгириева в ноябре 2015 года.
Теги: Россия, Донбасс, Путин, обмен, убийцы, заложники
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