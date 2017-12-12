Последние новости раздела
- Что ЕС сделал, чтоб угомонить Россию в отношении Украины: названы главные шаги10:41
- Аренда автомобиля за границей что нужно знать10:09
- РЖД перевела поезда в обход Украины09:59
- “Иски Украины к России на международных площадках под угрозой!” - Арьев бьет тревогу - НАБУ преступило черту09:05
- Что будет с ценами и курсом валют до конца года08:57
- Мы подадим апелляцию и не только: Луценко рассказал о следующих шагах Генпрокуратуры в резонансном деле Саакашвили. ВИДЕО08:43
- В Украине озвучили главную задачу в войне с Россией07:26
- Боевики обстреляли Авдеевку из РСЗО «Град»22:02
- Саакашвили считает свой арест подарком Кремлю от Банковой21:49
- Дело о катастрофе МН17: Луценко сделал заявление21:30
РЖД перевела поезда в обход Украины
12.12.2017 09:59
ВАТ РЖД пустила все составы по линии Журавка-Миллерово, то есть в обход Украины, передает zi.dn.ua.
Теперь по этому маршруту будут следовать все поезда южного направления. По старому участку, который проходит через территорию Украины, поезда больше курсировать не будут.
Министр транспорта РФ Максим Соколов заявил, что речь идет, в первую очередь, про 62 пары пассажирских составов и еще 30 пар грузовых.
Ранее все российские поезда южного направления, в том числе и Москва-Адлер, должны были ехать через Луганскую область и два раза пересекать государственные границы.
Теги: Украина, Донбасс, Российская Федерация, граница, Луганская область, железная дорога, маршрут, поезда
Читайте также:
- Россия стянула к украинской границе 18 тыс. военных и большое количество техники
- Министр обороны Полторак заявил об угрозе вторжения российских войск на территорию Украины: в Генштабе уже приготовились "встречать" оккупанта
- Украинцы пытались пронести наркотики в Россию
- Луганчанин разбирал железную дорогу на металлолом
- "Россию уже дожимают", - Карин дал свежий прогноз по Донбассу
- В Луганской области поймали "железнодорожного" вора
- Ситуация в пунктах пропуска утром 12 декабря10:17
- РЖД перевела поезда в обход Украины09:59
- Под Мариуполем позиции сил АТО боевики обстреляли из минометов09:38
- В "ДНР" 32 ребенка попали с отравлением в реанимацию09:13
- В Украине озвучили прогноз по выводу войск Путина с Донбасса08:35
- За сутки боевики 22 раза обстреляли позиции сил АТО на Донбассе08:27
- ЛНР напророчили всплеск «фабрики ужасов»08:24
- К наступлению? Госдеп передал украинским воинам на Светлодарскую дугу интересный презент с намеком08:09
- Положена ли Вам денежная помощь от государства?07:55
- “Российские оккупационные войска прибегают к грязным технологиям”, - штаб АТО в гневе из-за очередной провокации врага у Авдеевки07:39
- Фильм "Киборги" установил рекорд по кассовым сборам10:50
- Что ЕС сделал, чтоб угомонить Россию в отношении Украины: названы главные шаги10:41
- Ситуация в пунктах пропуска утром 12 декабря10:17
- Аренда автомобиля за границей что нужно знать10:09
- РЖД перевела поезда в обход Украины09:59
- Сеть взорвали шокирующие данные о стоимости аренды жилья во время ЧМ-2018 в РФ09:51
- Под Мариуполем позиции сил АТО боевики обстреляли из минометов09:38
- В "ДНР" 32 ребенка попали с отравлением в реанимацию09:13
- “Иски Украины к России на международных площадках под угрозой!” - Арьев бьет тревогу - НАБУ преступило черту09:05
- Что будет с ценами и курсом валют до конца года08:57
- БЫЛ ЛИ ГИТЛЕР В МАРИУПОЛЕ? 07:11
- Признаки менингита, о которых должны знать все родители06:56
- Овен — в красном, Телец — в синем: в чем встречать 2018 год по Знаку Зодиака06:38
- Ученые раскрыли связь недосыпания с алкоголизмом20:00
- Ученые выяснили, как собаки могут повлиять на ваше здоровье19:30
- Як позбутись посічених кінчиків волосся?16:00
- Названо эффективное "домашнее" средство для очистки сосудов14:20
- Ученые нашли способ есть и худеть10:30
- Какие аптечные препараты может заменить алоэ вера08:20
- Диетологи объяснили, кому полезно есть фасоль13:40
- Регистрация, штрафы и "донецкая" прописка: что нужно знать переселенцам
- Соцсети: в Донецке "трусят" радиорынок "Маяк"
- В Донецке заклеймят дом, где жил и умер боевик "Моторола"
- Победа сил АТО привела к неожиданнами последствиям: адская лотерея
- Соцсети: в сторону Курахово со стороны Донецка – огромные очереди
- Пес-доброволец истребляет необычные вражеские ДРГ у Авдеевки
- Все завершилось провалом: Стрелков рассказал о поставленных задачах Путина
- Цены в Донецке: опубликован мониторинг цен на продтовары
- Страшные потери на фронте. Политиков просят прийти в себя
- Что творится на шахтах оккупированного Донбасса