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"Угрожают вспороть живот и подвесить за ноги", - российские сторонники "ДНР" в Москве открыто угрожают расправой организаторам показа фильма о войне на Донбассе. ВИДЕО
Громкий скандал со срывом фильма о войне на Донбассе в Москве набирает обороты. Стало известно, что в адрес организаторов фестиваля "Артдокфест" поступают угрозы физической расправы, передает dialog.ua.
СМИ напомнили, что скандал разгорелся на минувших выходных во время показа фильма "Полет пули" о бойцах батальона "Айдар", когда в кинотеатр ворвались ветераны "Новороссии" и "ДНР", угрожая созвать боевиков со всей Москвы и сорвать показ. Режиссер и организатор фестиваля Виталий Манский сообщил, что после скандала в его адрес по телефону поступают жуткие угрозы физической расправы.
Он также добавил, что ему лично угрожают и в социальных сетях. При этом лица террористов Донбасса попали на видео в момент, когда боевики с угрозами вломились в кинотеатр.
Теги: Украина, Донбасс, Москва, фильм, ДНР, боевики, батальон "Айдар"
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- "Угрожают вспороть живот и подвесить за ноги", - российские сторонники "ДНР" в Москве открыто угрожают расправой организаторам показа фильма о войне на Донбассе. ВИДЕО18:39
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