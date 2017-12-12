В Украине сказали, когда будет возобновлено железнодорожное сообщение с оккупированным Крымом

12.12.2017 20:19

Железнодорожное сообщение с оккупированным Крымом, которое было прекращено еще в конце 2014 года, будет восстановлено после возвращения полуострова под контроль Украины, сказал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. Об этом сообщает "Диалог.UA", ссылаясь на "Прямой канал".

"Безусловно, мы восстановим железнодорожное сообщение по возвращении Крыма к Украине. Сейчас наша цель - обеспечить европейские автодороги, европейское сообщение на территории Украины, чтобы любой житель, который прибывает из Крыма, или с оккупированных территорий, чувствовал, где завершается Азия, а где начинается Европа (Азия - в плохом смысле этого слова)", - отметил он. Емельян выразил благодарность президенту Петру Порошенко, который подчеркивает необходимость развития инфраструктуры Донбасса.

"Я бы хотел поблагодарить искренне президенту Украины, который в этом году особенно подчеркивал необходимость развития инфраструктуры Донбасса. В том числе дорог. И благодаря его инициативе у нас строится сейчас "Киев-Харьков-Довжанский" - одна из стратегических магистралей на Восток", - сказал министр.