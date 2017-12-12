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Военный эксперт: Путин готовится к новой войне
Президент страны-агрессора к новой войне, которая может перерасти в третью мировую. Президент страны-агрессора РФ Владимир Путин готовится к новой войне на Ближнем Востоке, которая может перерасти в третью мировую. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов, комментируя вчерашнее заявление Путина о выводе российских войск из Сирии, сообщает Апостроф.
"В связи с последними событиями обострения в Донбассе не будет, а Украина даже получает новые возможности и шансы в отношении оккупированных территорий", - отметил Жданов.
Он считает, что вчерашнее заявление Путина о выводе российских войск из Сирии - это политический ход, поскольку никакие войска из Сирии не уйдут.
"Возможно, даже дойдет до того, что они снимут шевроны и поменяют их на сирийские, чтобы не выделяться и чтобы было как на Донбассе - "ихтамнет". Почему? Потому что сегодня Путин уже в Египте. Он собирает антиизраильскую коалицию. Сейчас Израиль усиленно хочет втянуть Иран в новую израильско-арабскую войну и, вполне возможно, она начнется, потому что ее хотят и США, и Израиль. И поэтому Путин может демонстрировать любые мирные намерения, но из Сирии он не уйдет никогда", - подчеркнул Жданов.
Он уточнил, что как только российские войска уйдут из Сирии, то сирийский диктатор Башар Асад на следующий день перестанет быть президентом или его вообще ликвидируют.
Жданов не исключает, что Путин может перебросить с Донбасса войска на Ближний Восток.
"Все зависит от нашего желания. Мы можем воспользоваться моментом и решить этот вопрос вплоть до военной операции. Но Россия сама оттуда никогда не уйдет. Либо это будет жесточайшее давление, то есть угроза развала России или что-то аналогичное, либо смена политического руководства РФ. По-другому мы Россию с территории Донбасса никогда в жизни не выдавим. Либо военная операция при хороших обстоятельствах и хорошей подготовке", - сказал Жданов.
Он добавил, что в перспективе Ближний Восток оттянет большую часть проблем. "И мы не будем иметь увеличения эскалации. Это должно успокоиться. То есть к Новому году абсолютно не стоит ожидать усиления действий российских войск в Донбассе", - подчеркнул эксперт.
Теги: США, Донбасс, Путин, Российская Федерация, Ближний Восток, Сирия, агрессор
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