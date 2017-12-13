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Мощный взрыв под Харьковом: Тысячи семей пострадали. Видео происшествия!
В соцсетях появилась информация от пострадавших жителей Харьковской области о том, что вчера, 12 декабря, около 22 часов у людей пропало электричество. Тысячи домов остались обесточены из-за сильного взрыва на подстанции «Шпаковка».
В Facebook Игорь Швайка экс-нардеп сообщил, что видел пылающий огонь неподалеку от Люботина. Он ехал на вокзал, когда стал свидетелем большого взрыва на расстоянии 2-3 км от трассы.
Позже ГСЧС Харьковской области сообщила, что ЧП произошло в поселке Солоницевка, на подстанции №27 производственного подразделения «Харьковская дистанция электроснабжения».
Несколько населенных пунктов остались без света: Солоницевка, Подворки, Пересечное и Курортное. Через час электричество частично было восстановлено: спасатели подключили объекты к временной линии. В ГСЧС выяснили, что причиной взрыва стало замыкание проводки.
Автор статьи: Алина Шкода
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, Харьков, взрыв
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