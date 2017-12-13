Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Мощный взрыв под Харьковом: Тысячи семей пострадали. Видео происшествия!

13.12.2017 13:41
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Мощный взрыв под Харьковом: Тысячи семей пострадали. Видео происшествия!

В соцсетях появилась информация от пострадавших жителей Харьковской области о том, что вчера, 12 декабря, около 22 часов у людей пропало электричество. Тысячи домов остались обесточены из-за сильного взрыва на подстанции «Шпаковка».

В Facebook Игорь Швайка экс-нардеп сообщил, что видел пылающий огонь неподалеку от Люботина. Он ехал на вокзал, когда стал свидетелем большого взрыва на расстоянии 2-3 км от трассы. 

Позже ГСЧС Харьковской области сообщила, что ЧП произошло в поселке Солоницевка, на подстанции №27 производственного подразделения «Харьковская дистанция электроснабжения».

Несколько населенных пунктов остались без света: Солоницевка, Подворки, Пересечное и Курортное. Через час электричество частично было восстановлено: спасатели подключили объекты к временной линии. В ГСЧС выяснили, что причиной взрыва стало замыкание проводки.

Автор статьи: Алина Шкода

Источник: http://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, Харьков, взрыв
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх