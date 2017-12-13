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Ядерный полуостров с легкой руки Кремля: в России рассказали об атомной бомбе в Крыму
Российский политолог Дмитрий Орешкин считает, что Россия действительно разместила ядерное оружие в оккупированном Крыму, а также “постаралась” чтобы про это все узнали.
Об этом он рассказал “Обозревателю”.
“Я думаю, что идея о том, что ядерное оружие в Крыму есть, соответствует действительности. Похоже, что его действительно туда завезли”, – сказал Орешкин.
Политолог считает, что Россия “слила” информацию эту информацию Западу.
“Что характерно: в Москве сделали все, чтобы утечки информации о расположении там ядерного оружия стали достоянием гласности. Это элемент дипломатической работы – мир должен знать, что в Крыму есть атомная бомба.
Соответственно, если кто-то попытается вернуть Крым силой, то ему придется брать на себя ответственность за возможные последствия ядерных взрывов.
Это чисто пропагандистский шаг – довольно логичный и довольно успешный”, – признал политолог.
Также он назвал такое поведение шантажем.
О размещении Россией ядерного оружия в Крыму недавно заявил президент Фонда Потомак Филипп Карбер.
Источник: https://ukrainianwall.com
Теги: Россия, Донбасс, Крым, ядерное оружие
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