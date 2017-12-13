Прогнозы для Донбасса: освобождение, обострение, аннексия или «заморозка»

13.12.2017 19:21

В Украине вновь устроили пляски вокруг Законопроекта №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей Украины». Он также известен как закон о реинтеграции Донбасса и закон о деоккупации. Но все прекрасно понимают, что никаким законом ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей), они же - «ДНР» и «ЛНР», они же - неподконтрольная правительству часть Донбасса, не вернуть. Но как вернуть? И возможно ли это вообще? Мы собрали мнения экспертов касательно дальнейшего развития событий на Донбассе. Надеемся, что в новом году сбудутся лучшие из них…

Волкер: Решения принимает Путин

Активные боевые действия на Донбассе, скорее всего, будут продолжаться не менее года. Такой прогноз в интервью The Global Politico сделал специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

«Вероятность этого - не менее 80 процентов. Возможно, так не будет, но наиболее вероятный сценарий - это продолжение (конфликта)», - отметил дипломат.

Спецпред США отметил, что силы боевиков в ОРДЛО «находятся под контролем российского командования». «Также власть на этих территориях пользуется полной поддержкой со стороны России. И ясно, что решения здесь принимает Владимир Путин», - добавил Волкер.

По его словам, новый раунд переговоров с помощником президента России Владиславом Сурковым (их третья встреча состоялась 13 ноября в Белграде) стал «шагом назад». Россияне требуют, чтобы миротворцы ООН на Востоке Украины были расположены не на всей неподконтрольной территории, включая участок попранной границы между Украиной и Россией (как того хотят наша страна и западные партнёры), а исключительно вдоль линии разграничения, выполняя, фактически, декоративные функции «телохранителей» для наблюдателей от ОБСЕ.

«Они фактически предлагают оставить их войска на территории Донбасса и в дальнейшем давать им контролировать часть границы Украины. Это противоречит Минским соглашениям, - отметил спецпредставитель Госдепа. - Сейчас нет никакого контроля границы на оккупированной территории. Это надо прекратить. Международные силы смогут её контролировать. Кроме того, в присутствии миротворческой миссии наблюдатели ОБСЕ смогут в полном объёме выполнять свою работу».

В то же время, Волкер признал, что без согласия РФ размещение международной миротворческой миссии на Донбассе невозможно. Он напомнил, что Россия обладает правом вето в Совбезе ООН, чем неоднократно пользовалась, блокируя важные инициативы.

Климкин: Нужен международный контроль

К сожалению, подвижек в переговорах нет. Из переданных американской стороной 29 абзацев предложения к российскому проекту по миротворцам, Сурков назвал «приемлемыми» лишь три.

«Мы видим, что Россия не хочет «творить мир», а хочет сохранить свою колонию на Донбассе, оставить всё, как есть, и даже сделать хуже», - отметил, комментируя буксующие мирные переговоры, министр иностранных дел Украины Павел Климкин. И подчеркнул, что Киев и Вашингтон продолжат работу по разрешению ситуации, а планам Москвы не сбыться.

Отметив, что он находится на постоянной связи с Волкером, и они вместе вырабатывают методику возвращения ОРДЛО в лоно Украины, Климкин сообщил: «Для нас очень важно, чтобы это был вариант, который бы способствовал постепенному переходу Донбасса под международный контроль. Он обеспечит безопасность и начнёт подготовку к выборам вместе с нами. Другие компромиссы ведут к тому, что там сохранится российский протекторат. Это по определению не подходит ни нам, ни нашим друзьям».

Портников: Не допустить замораживания конфликта

Украинский политический обозреватель, аналитик, публицист и журналист Виталий Портников уверен, что у России есть три пути решения донбасского кризиса: она может пойти на эскалацию конфликта, уйти с Донбасса или пойти по пути «приднестровизации конфликта» (превращения «ЛДНР» в квази-государственные образования, которые займутся строительством собственных «стран» под российской опекой).

Комментируя происшедшие в середине ноября телефонные переговоры Путина с главарями ОРДЛО (в Кремле уверяют, что президент лично звонил Захарченко и Плотницкому - последний на тот момент ещё являлся «правителем» пророссийской группировки «ЛНР»), после чего было заявлено о скором обмене заложниками (пленных не обменивали около года; в данный момент известно, что Украина готова освободить 306 человек и ждёт от боевиков освобождения 74 заложников до Нового года), Портников отметил, что «Путин использовал ситуацию с пленными для демонстративного диалога со своими марионетками». И, похоже, сделал ставку на третий вариант.

«То, что Путин разговаривает со своими марионетками на Донбассе почти как с равными, - важное доказательство такого развития событий. Путин не уйдёт с Донбасса, но прекратит там войну. Это может привести не к снятию санкций, но к их ослаблению», - считает аналитик.

Портников добавил, что сторонники сотрудничества с Москвой на Западе будут приветствовать прекращение военных действий, а это ослабит напряжённость в отношениях Кремля с ЕС и США.

По его мнению, война может возобновиться, как только ослабнет интерес Запада к конфликту, или Украина проявит слабость.

«У линии разграничения будет не просто оккупированный регион, а самая настоящая мина замедленного действия. Путин берёт в заложники нас всех. Что в этой ситуации должна делать Украина? Самое главное - не допустить перехода конфликта в замороженное состояние, - уверен Портников. - Россия должна либо покинуть Донбасс, либо - если станет ясно, что ни о каком уходе речи идти не может - аннексировать его по примеру Крыма, признав свою полную ответственность оккупанта. Но ей нельзя позволить создать фейковые государства у наших границ. И признание этого непреложного факта должно стать главным тезисом в украинском диалоге с Западом».

Карин: Россию уже дожимают

Военный обозреватель, главный редактор сайта «Информационное Сопротивление» Юрий Карин в интервью «Апострофу» высказал мнение, что объединение пророссийских группировок «ДНР» и «ЛНР» в одно «образование» (тема муссируется после недавнего «переворота» в Луганске, где «свергать» Плотницкого помогали боевики Захарченко) вряд ли состоится.

«Идея не нова. Причина её возникновения банальна - оптимизация выделения ресурсов. Другой вопрос, что таким образом нарушаются игры в «государственность», которые РФ пытается навязать западному зрителю, - отмечает Карин. - Нивелируются псевдовыборы, поданные как изъявление воли местных жителей, и в итоге - полноценная хунта, пришедшая к власти в результате военного переворота, и назначенный в стране-агрессоре гауляйтер… Внутривидовая борьба за влияние в окружении Путина вряд ли повлияет на ситуацию. И как бы челядь ни била лбы на Донбассе, в итоге отвечать за всё военному преступнику Путину. Неудобные вопросы будут задавать нерукопожатному царьку, а не лампасоносным гэбилам».

Карин уверен, что Путин до президентских выборов в марте 2018 (об участии в которых он уже заявил) будет избегать обострений.

«Он бы с удовольствием уже ушёл с Донбасса, - подчёркивает военный обозреватель. - Но пока не получается сохранить лицо. То есть заморозить конфликт на Донбассе по примеру Приднестровья и Абхазии, добиться отмены санкций и признания Крыма российским… Это слишком забористая «хотелка» для ХХІ века. Поэтому в запасе имеется несколько вариантов сценариев с попыткой увильнуть как от выполнения Минских соглашений, так и от выполнения договорённостей по итогам встреч Суркова с Волкером, которые, я надеюсь, таки, будут».

По мнению Карина, решать вопрос будут пытаться именно дипломатическим путём. «По устоявшейся международной практике на агрессора изначально действуют всеми возможными методами принуждения к миру. Россию уже дожимают санкциями. Вполне возможно, что дожмут. Это позволит избежать большого кровопролития, - отмечает главред сайта ИС. - Ведь в случае военного решения проблемы агрессор бросит в бой мощную группировку регулярных войск РФ, которая дислоцируется возле неконтролируемого нами участка российско-украинской границы».

Оккупанты уйдут весной?

Россия выведет свои войска с Донбасса в следующем году. Об этом в эфире телеканала «Еспресо» заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины Юрий Грымчак.

«Это информация, которую я лично получил из нескольких источников, находящихся в Москве и за «поребриком». Мне даже назвали точный срок, когда это произойдёт. Это март-апрель», - сказал Грымчак.

По его словам, российские власти планируют полностью прекратить финансировать террористические группировки «ЛНР» и «ДНР» максимум до сентября 2018 года.

Грымчак отмечает, что уже сейчас Россия «значительно сократила поставки боеприпасов на Донбасс», а часть «руководителей» оккупационных режимов «стала искать жильё в Абхазии, в Подмосковье».

Ожидает замминистра и возвращения Крыма, но после того, как «Россия упадёт гораздо тяжелее: и экономически, и внутриполитически».

Подготовил Андрей ПИТОНОВ.

Коллаж Татьяны ПЕТРОВОЙ.