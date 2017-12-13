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Разведка: боевики обстреляли жилую часть Луганского, чтобы обвинить ВСУ

13.12.2017 20:15
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Разведка: боевики обстреляли жилую часть Луганского, чтобы обвинить ВСУ
По данным разведки штаба АТО, противник продолжает поиск новых способов обвинения Вооруженных Сил Украины в обстрелах на линии боевого соприкосновения, а также жилых кварталов на временно неподконтрольных Украинt территориях.
 
Характерно, что эти провокации активизируются накануне плановых визитов представителей ОБСЕ, Красного креста или СМИ, что, собственно имеет целью дискредитацию Украины в глазах международного сообщества.
 
В частности, незаконные вооруженные формирования ОРДО обстреляли южную часть Луганского с применением гранатометов и вооружения БМП. Наблюдатели украинской стороны Общего центра по координации и контролю по прекращению огня осмотрели участки обстрела. Установлено, что боеприпасы попали в жилые здания Луганского. Было уничтожено хозяйственное здание на улице Хлеборобов и повреждены дом на улице Красношапки.

Ранее группа "ИС" сообщала, что спецназ ГРУ ГШ РФ на Донбассе начал применять новую тактику

 

Источник: http://sprotyv.info 



Теги: Донбасс, обстрел, Луганское
 
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