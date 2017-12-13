В посольстве США в России заявили, что Крым – это Украина

13.12.2017 16:12

Джон Хантсман, занимающий пост посла Соединенных Штатов Америки в Российской Федерации в своем «Твиттере» в среду, 13 декабря сообщил, что без восстановления территориальной целостности Украинского государства нормализация отношений между СШАи Россией просто невозможна, о чем пишет replyua.net.



Так, отвечая на один из самых часто задаваемых вопросов в соцсети, «Чей Крым?», американский дипломат написал: «На такой вопрос может дать ответ любой человек, который знаком с международным правом. Крым, конечно же, это Украина. Для улучшения отношений между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки совершенно необходимо восстановление территориальной целостности Украинского государства».

Напомним, ранее сообщалось, что еще один из высокопоставленных чиновников Соединенных Штатов Америки, государственный секретарь США Рекс Тиллерсон также вступился за нашу страну, заявив, что в Белом доме не приемлют военное вторжение России на территорию Украины и не снимут с Кремля санкции до тех пор, пока территориальная целостность Украины не будет полностью восстановлена.

Источник: http://replyua.net