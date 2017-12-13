В РФ продлили срок ареста липецкой Roshen Петра Порошенко

13.12.2017 17:20

В рамках уголовного производства по факту мошеннического хищения на липецкую кондитерскую фабрику «Рошен» был наложен арест имущества. Как информирует «Интерфакс», срок ареста, который был наложен на двенадцать объектов недвижимости ОАО Липецкая кондитерская фабрика «Рошен», которая входит в принадлежавшую украинскому лидеру Петру Порошенко корпорацию Roshen, был продлен до марта месяца следующего года.



Как сообщает replyua.net, пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева, такое решение было принято во время судового заседания по данному вопросу. Царева отметила: «По просьбе сотрудника следственных органов срок обеспечительного ареста кондитерской фабрики Roshen в Липецке был продлен до 13 марта».



Отмечается также, что арест имущества предприятия был наложен на «Рошен» в рамках расследования уголовного производства по факту мошенничества, а точнее – хищения 180 миллионов рублей путем противозаконного возмещения из бюджета России налога на добавленную стоимость Липецкой кондитерской фабрике Roshen. Напомним, ранее уже сообщалось, что корпорация «Рошен» окончила процесс консервации Липецкой кондитерской фабрики в РФ, а в конце апреля месяца в городе и вовсе началась ликвидация кондитерки. Тогда под увольнение попали 700 человек рабочего персонала.