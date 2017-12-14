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МВФ поки не планує відправляти місію до України, говорити про транші рано – представник
Міжнародний валютний фонд поки не планує відправляти до України місію для перегляду програми співпраці, заявив заступник голови департаменту комунікацій МВФ Вільям Мюррей у Вашингтоні.
«У нас немає запланованої місії щодо перегляду програми співпраці на цьому етапі», – сказав Мюррей.
Він додав, що говорити про нові транші кредиту для України рано.
«У нас наразі є куди рухатися для завершення перегляду програми, тому наразі говорити про транші рано», – додав Мюррей.
14 грудня виконувач обов’язків голови Національного банку України Яків Смолій заявив, що очікує прибуття місії Міжнародного валютного фонду у січні й надання чергового траншу кредиту – у другому кварталі 2018 року.
У березні 2015 року між МВФ і Україною була затверджена чотирирічна програма розширеного фінансування на суму близько 17,5 мільярдів доларів США. Наразі МВФ надав Україні за цією програмою близько 8 мільярдів 380 мільйонів доларів.
У Міністерстві фінансів України раніше заявляли, що очікують надходження нового траншу кредиту МВФ на початку 2018 року.
Источник radiosvoboda
Теги: Украина, Донбасс, МВФ, миссия
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