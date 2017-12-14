- "Укрзализныця" лишила граждан возможности сдавать купленные билеты с помощью Интернета09:00
- Власти Киева хотят потребовать от Москвы 33 вагона золота за Донбасс08:52
- Сигареты в Украине подорожают: чего ждать курильщикам08:19
- 3 млн. украинцев имеют пенсии ниже средней07:51
- В ПАСЕ одобрили проект резолюции по Донбассу07:26
- Погода на 14 декабря: что ждет украинцев21:40
- Неопознанные силы, вероятно НАТО, мощно ударили артиллерией по войскам РФ под Горловкой, - журналист21:20
- В Украине дорожает бензин: Кабмин озвучил причины20:55
- Супрун йде у відставку: стала відома причина20:35
- Разведка: боевики обстреляли жилую часть Луганского, чтобы обвинить ВСУ20:15
Власти Киева хотят потребовать от Москвы 33 вагона золота за Донбасс
В ходе пресс-конференции украинского Хельсинского сообщества по правам человека, состоявшейся в Киеве, прозвучало новое антироссийское заявление, передает Геополитика.
Официальный Киев, как это уже случалось неоднократно, предпринимает активные попытки переложить ответственность за происходящее в Донбассе на Россию. Теперь украинские власти намерены взыскать с РФ, как с «агрессора» и «оккупанта» золото в количестве 33 вагонов за «разрушения», нанесенные Донбассу.
Такое заявление на пресс-конференции сделал глава аналитического отдела украинско-Хельсинской группы Олег Мартыненко.
«У нас имеются незаслуженно забытые проблемы, с которыми Украина столкнулась в ходе вооруженного конфликта на Юго-Востоке страны. В частности, это экологический урон, который Киев расценивает, как важнейшую составляющую этого конфликта», — сказал Мартыненко.
Украина последние новости: он не скрывает, что обстрелы ведутся с обоих сторон, однако подчеркивает, что возместить ущерб Украине почему-то должна Россия.
По словам Мартыненко, Академия наук Украины совместно с Министерством обороны подсчитала, что нанесенный ущерб уже составил запредельную сумму, которая равна 33 вагонам золота высшей пробы. В случае выплаты контрибуции Россия потеряет весь свой золотой запас, который уйдёт на выплаты Украине.
Теги: Украина, Донбасс, Российская Федерация, золото, конфликт, экология, ущерб, возмещение, Минобороны
- В Раде признали: мир считает конфликт на Донбассе гражданской войной
- "Прекращение огня и заморозка конфликта дала бы повод для снятия самых болезненных санкций против РФ. Но хочет ли этого сам Путин и входит ли такой сценарий в его планы", - блогер
- Власти Украины повторяют ошибки России
- Дерипаску подозревают в уничтожении "ЗАлКа" в интересах РФ и нанесении Украине ущерба почти на 40 млн долларов
- Тука заявил о нарастающей угрозе радиации и необходимости эвакуации на Донбассе
- Как полуостров Крым сдаётся без боя (ВИДЕО)
- Боевики ЛНР без лишнего шума отстранили еще одного человека Плотницкого09:30
- Что мешает работе мариупольского аэропорта?09:15
- США обвинили Россию в обстреле мирных районов Донбасса08:43
- В Донецке восстановлены 720 пострадавших от обстрелов частных домов, – «ДНР»08:29
- Есть погибший: в штабе озвучили данные о потерях ВСУ за сутки в зоне АТО08:06
- ВСУ взяли ключевой плацдарм для освобождения Горловки на Светлодарской дуге07:39
- “Третья сила” появилась, наваляла люлей и растворилась в темноте”, - Мысягин поделился “инсайдом” о массированном артиллерийском ударе по позициям террористов на Светлодарской дуге07:12
- Неопознанные силы, вероятно НАТО, мощно ударили артиллерией по войскам РФ под Горловкой, - журналист21:20
- Разведка: боевики обстреляли жилую часть Луганского, чтобы обвинить ВСУ20:15
- На Донетчине стреляли в главу горсовета19:00
- Боевики ЛНР без лишнего шума отстранили еще одного человека Плотницкого09:30
- Что мешает работе мариупольского аэропорта?09:15
- "Укрзализныця" лишила граждан возможности сдавать купленные билеты с помощью Интернета09:00
- Власти Киева хотят потребовать от Москвы 33 вагона золота за Донбасс08:52
- США обвинили Россию в обстреле мирных районов Донбасса08:43
- В Донецке восстановлены 720 пострадавших от обстрелов частных домов, – «ДНР»08:29
- Сигареты в Украине подорожают: чего ждать курильщикам08:19
- Есть погибший: в штабе озвучили данные о потерях ВСУ за сутки в зоне АТО08:06
- 3 млн. украинцев имеют пенсии ниже средней07:51
- ВСУ взяли ключевой плацдарм для освобождения Горловки на Светлодарской дуге07:39
- Как справиться с вечерним перееданием: пять эффективных способов22:05
- Власники собак живуть довше18:15
- Педиатры подсказали, что делать при высокой температуре у ребенка16:30
- Короткое голодание делает нас умнее11:20
- Какие масла использовать для волос? Полезная памятка09:05
- Что нельзя дарить на Новый 2018 год08:20
- Целебная калина: шесть лучших народных средств для здоровья07:50
- Поставьте дома стакан с водой, солью и уксусом. Через сутки вы увидите то, что скрыто от ваших глаз!20:43
- Цирк с Саакашвили - договорняк16:19
- Больницы покупают лекарства от рака на 400% дороже международных организаций15:06
- Подразделения ВСУ взяли ключевой плацдарм для освобождения Горловки на Светлодарской дуге: Безлер сообщил о крупном поражении "ДНР"
- Овен — в красном, Телец — в синем: в чем встречать 2018 год по Знаку Зодиака
- Поставьте дома стакан с водой, солью и уксусом. Через сутки вы увидите то, что скрыто от ваших глаз!
- Неопознанные силы, вероятно НАТО, мощно ударили артиллерией по войскам РФ под Горловкой, - журналист
- Победа сил АТО привела к неожиданнами последствиям: адская лотерея
- На Западе дали неутешительный прогноз по окончанию войны на Донбассе
- Признаки менингита, о которых должны знать все родители
- Все завершилось провалом: Стрелков рассказал о поставленных задачах Путина
- "Что это за позор в Донецке?!" - соцсети боевиков "ДНР" возмутили кадры "позорного издевательства" над Моторолой в столице Донбасса
- Положена ли Вам денежная помощь от государства?