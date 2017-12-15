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Ани Лорак оказалась на грани нервного срыва
На съемках певице пришлось лежать в ванной с водой
Ани Лорак выпустила клип на композицию "Новый бывший". В видеоролике Ани Лорак играет героиню, которая принимает решение записать некогда любимого мужчину в бывшие.
Видео отсняли в октябре, работа над сценарием заняла месяц. По сюжету главная героиня расстается с любимым мужчиной и переживает ситуацию изнутри. Героиня Ани Лорак не устраивает истерик, не звонит бывшему в надежде еще раз выяснить отношения.
На съемках Лорак необходимо было показать весь спектр чувств, который переживает женщина в процессе расставания.
Цветовая палитра клипа достаточно насыщенная: Лорак появляется в кадре в синем, фиолетовом, красном костюмах. Белый тоже присутствует: как знак того, что грядет новая история, с чистого листа. Плюс графичность и любопытные спецэффекты, без которых не обходится ни один клип Бадоева. На съемках певице пришлось лежать в ванной с водой, подниматься на высоту нескольких метров и при этом сохранять настроение своей героини.
По словам Ани Лорак, их работа с Аланом Бадоевым строится всегда по следующему сценарию: певица высылает режиссеру песню, но до последнего не знает, какой получится история. "Алан что-то комментирует, но многое рождается в процессе съемок, – рассказывает певица. - Есть сценарий, да, но Алан добавляет нечто свое, что и создает в итоге стиль, настроение. То, что делает историю законченной. На съемках всегда рождается энергия, которая заряжает всех вокруг. Я обожаю Алана, мы с ним одной крови".
"Ани Лорак нужно было убедительно сыграть сразу несколько образов. Она переодевалась и меняла характер своих героинь, повторяющих "ты теперь мой новый бывший". С одной стороны, это было для нее утомительно, с другой – мы сделали историю динамичной и захватывающей. Когда смотришь и не знаешь, что будет в следующем кадре. Во всяком случае, такого эффекта нам хотелось добиться", – поделился Алан Бадоев.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, Ани Лорак, клип, певица
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