Ани Лорак оказалась на грани нервного срыва

15.12.2017 20:30

На съемках певице пришлось лежать в ванной с водой

Ани Лорак выпустила клип на композицию "Новый бывший". В видеоролике Ани Лорак играет героиню, которая принимает решение записать некогда любимого мужчину в бывшие.

Видео отсняли в октябре, работа над сценарием заняла месяц. По сюжету главная героиня расстается с любимым мужчиной и переживает ситуацию изнутри. Героиня Ани Лорак не устраивает истерик, не звонит бывшему в надежде еще раз выяснить отношения.

На съемках Лорак необходимо было показать весь спектр чувств, который переживает женщина в процессе расставания.

Цветовая палитра клипа достаточно насыщенная: Лорак появляется в кадре в синем, фиолетовом, красном костюмах. Белый тоже присутствует: как знак того, что грядет новая история, с чистого листа. Плюс графичность и любопытные спецэффекты, без которых не обходится ни один клип Бадоева. На съемках певице пришлось лежать в ванной с водой, подниматься на высоту нескольких метров и при этом сохранять настроение своей героини.

По словам Ани Лорак, их работа с Аланом Бадоевым строится всегда по следующему сценарию: певица высылает режиссеру песню, но до последнего не знает, какой получится история. "Алан что-то комментирует, но многое рождается в процессе съемок, – рассказывает певица. - Есть сценарий, да, но Алан добавляет нечто свое, что и создает в итоге стиль, настроение. То, что делает историю законченной. На съемках всегда рождается энергия, которая заряжает всех вокруг. Я обожаю Алана, мы с ним одной крови".

"Ани Лорак нужно было убедительно сыграть сразу несколько образов. Она переодевалась и меняла характер своих героинь, повторяющих "ты теперь мой новый бывший". С одной стороны, это было для нее утомительно, с другой – мы сделали историю динамичной и захватывающей. Когда смотришь и не знаешь, что будет в следующем кадре. Во всяком случае, такого эффекта нам хотелось добиться", – поделился Алан Бадоев.

Источник: https://www.segodnya.ua