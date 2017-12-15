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Боевики «ЛНР» ожидают наступление украинских военных на Кадиевку и скрытно минируют местность — «ИС»
Группа «Информационное сопротивление» сообщила, что боевики «ЛНР» готовятся к наступлению ВСУ на Кадиевку.
«ИС» информирует, в командовании боевиков уверены, что украинские военные начнут наступление на Кадиевку, передает «Диалог.UA».
Причем они утверждают, что ВСУ пойдут, что называется, в лоб, то есть напрямую через Первомайск, Ирмино, Голубовку.
Опираясь на эти «достоверные разведданные «, боевики приступили к усиленному и, по возможности, скрытному минированию местности между двумя населенными пунктами – Березовским и Молодежным.
Зафиксирована работа сразу нескольких саперных групп, которые устанавливают минно-взрывные заграждения и минируют местность, прилегающую к авто- и железнодорожной магистралям.
Местным жителям, которых заинтересовала активизация боевиков, последние отвечают, что, наоборот, они занимаются тем, что снимают мины и проводят разминирование.
Источник: http://lugradar.net
Теги: Донбасс, военные, ЛНР, наступление
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