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Боится! Саакашвили бурно отреагировал на заявление Путина
Экс-президент Грузии и глава движения "Рух новых сил" Михеил Саакашвили заявил, что президент России Владимир Путин упомянул его на большой пресс-конференции из-за страха и ненависти.
Об этом Саакашвили написал на своей странице в Facebook.
"Поверьте мне, у меня достаточно опыта для того, чтобы не делать таких заявлений просто в воздух, а Путин это сегодня практически подтвердил. Путина больше всех устраивает существующая в Украине "будка", и он не хочет ее расшатывать, а меня он ненавидит и боится как черт ладана", - отметил он.
Саакашвили уверен, что дело против него и его арест – "это совместная операция ФСБ и СБУ".
"Ну не может Путин меня никак забыть! А вам не кажется неслучайным, что его тезисы полностью совпадают с мыслями и терминологией Банковой?" - спросил Саакашвили.
Источник: https://from-ua.com
Теги: политика, Донбасс, Путин, Саакашвили
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