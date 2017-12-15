Боится! Саакашвили бурно отреагировал на заявление Путина

15.12.2017 08:38

Экс-президент Грузии и глава движения "Рух новых сил" Михеил Саакашвили заявил, что президент России Владимир Путин упомянул его на большой пресс-конференции из-за страха и ненависти.

Об этом Саакашвили написал на своей странице в Facebook.

"Поверьте мне, у меня достаточно опыта для того, чтобы не делать таких заявлений просто в воздух, а Путин это сегодня практически подтвердил. Путина больше всех устраивает существующая в Украине "будка", и он не хочет ее расшатывать, а меня он ненавидит и боится как черт ладана", - отметил он.

Саакашвили уверен, что дело против него и его арест – "это совместная операция ФСБ и СБУ".

"Ну не может Путин меня никак забыть! А вам не кажется неслучайным, что его тезисы полностью совпадают с мыслями и терминологией Банковой?" - спросил Саакашвили.

Источник: https://from-ua.com