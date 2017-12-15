Будет война: у Лаврова отреагировали на новую санкционную петлю ЕС

15.12.2017 12:41

Продление европейских санкций против Российской Федерации может закончиться полномасштабной войной на Донбассе

Об этом заявил российский дипломат Франц Клинцевич.

«… до бесконечности так продолжаться не может. Существует очень большая вероятность, что Киев, расценив антироссийскую санкционную политику Запада как поддержку проводимого им курса, что, собственно, так и есть, развяжет полномасштабную войну в Донбассе», — отметил он.

Более того, Клинцевич уверен, что лидеры Европы якобы должны признать ошибочность принятого ними решения.

«На кону сейчас ценности совсем другого масштаба – мир и спокойствие в Европе», — подчеркнул он.

Напомним, лидеры стран Евросоюза одобрили продление экономических санкций против Российской Федерации еще на шесть месяцев. Об этом сообщил брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк. Уточним, что первые экономические санкции против РФ 31 июля 2014 года на один год в ответ на действия России, которая дестабилизировала ситуацию в Украине.

Источник: РИА-Новости