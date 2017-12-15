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«Полномасштабная война против Украины может начаться в любой момент», – Турчинов сделал тревожное заявление
Александр Турчинов, секретарь СНБО, заявил, что Россия занята созданием сильной инфраструктуры вдоль украинской границы.
Секретарь СНБО Александр Турчинов, находясь с визитом в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, заявил, что Россией создается сильная инфраструктура вдоль украинской границы и агрессор может начать широкомасштабное вторжение в любой момент, передает «Диалог.UA».
По его утверждению, решение, которое может принять хозяин Кремля, не зависит от того, что делает Украина, скорее, наоборот, сейчас для начала российских авантюр намного важнее фактор внутриполитической ситуации.
«Россией создается мощная военная инфраструктура вдоль украинской границы и приказ из Кремля о начале широкомасштабных боевых действий может прозвучать в любой момент», — подчеркнул Турчинов. Он отметил, что подобные угрозы существуют и в отношении стран, входящих в Североатлантический Альянс.
Источник: http://lugradar.net
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Турчинов, война
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