Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

«Полномасштабная война против Украины может начаться в любой момент», – Турчинов сделал тревожное заявление

15.12.2017 11:45
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт

Александр Турчинов, секретарь СНБО, заявил, что Россия занята созданием сильной инфраструктуры вдоль украинской границы.

Секретарь СНБО Александр Турчинов, находясь с визитом в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, заявил, что Россией создается сильная инфраструктура вдоль украинской границы и агрессор может начать широкомасштабное вторжение в любой момент, передает «Диалог.UA».

По его утверждению, решение, которое может принять хозяин Кремля, не зависит от того, что делает Украина, скорее, наоборот, сейчас для начала российских авантюр намного важнее фактор внутриполитической ситуации.

«Россией создается мощная военная инфраструктура вдоль украинской границы и приказ из Кремля о начале широкомасштабных боевых действий может прозвучать в любой момент», — подчеркнул Турчинов. Он отметил, что подобные угрозы существуют и в отношении стран, входящих в Североатлантический Альянс.

 

Источник: http://lugradar.net 



Теги: Украина, Россия, Донбасс, Турчинов, война
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх