Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Против Саакашвили готовят тайный заговор: подключены две страны

15.12.2017 09:35
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Против Саакашвили готовят тайный заговор: подключены две страны

В Беларуси украинские и грузинские чиновники тайно готовят экстрадицию бывшего президента Михеила Саакашвили из Украины

Как сообщают грузинские СМИ, участие в переговорах с украинскими чиновниками ведет глава Службы государственной безопасности Грузии Вахтанг Гомелаури.

Однако не уточняется, к какому ведомству или министерству принадлежат украинские чиновники.

В свою очередь, Служба госбезопасности подтвердила информацию о том, что Гомелаури находится в Беларуси, однако причиной визита указывается участие в праздновании 100-летия белорусской Службы безопасности.

Отметим, ранее Саакашвили заявлял, что готов возглавить новое правительство Украины. При этом он сообщил об отсутствии у него президентских амбиций.

Добавим, Саакашвили рассказал о плане, который позволит реформировать Украину за 70 дней и освободить из госаппарата две трети сотрудников.

Источник: https://politeka.net с ссылкой на Рустави-2



Теги: политика, Донбасс, заговор, Саакашвили
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх