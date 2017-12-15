Против Саакашвили готовят тайный заговор: подключены две страны

15.12.2017 09:35

В Беларуси украинские и грузинские чиновники тайно готовят экстрадицию бывшего президента Михеила Саакашвили из Украины

Как сообщают грузинские СМИ, участие в переговорах с украинскими чиновниками ведет глава Службы государственной безопасности Грузии Вахтанг Гомелаури.

Однако не уточняется, к какому ведомству или министерству принадлежат украинские чиновники.

В свою очередь, Служба госбезопасности подтвердила информацию о том, что Гомелаури находится в Беларуси, однако причиной визита указывается участие в праздновании 100-летия белорусской Службы безопасности.

Отметим, ранее Саакашвили заявлял, что готов возглавить новое правительство Украины. При этом он сообщил об отсутствии у него президентских амбиций.

Добавим, Саакашвили рассказал о плане, который позволит реформировать Украину за 70 дней и освободить из госаппарата две трети сотрудников.

Источник: https://politeka.net с ссылкой на Рустави-2