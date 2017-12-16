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Климкин: После попрания Будапештского меморандума обязательства России ничего не значат

16.12.2017 08:59
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Климкин: После попрания Будапештского меморандума обязательства России ничего не значат

Глава МИД Украины Павел Климкин, выступая на заседании Совбеза ООН по недопущению распространения ядерного оружия в связи с ситуацией на Корейском полуострове, обвинил Россию в сложившейся ситуации.

По словам Климкина, Украина, согласившись на ядерное разоружение, столкнулась с внешней агрессией со стороны России.

"В результате моя страна была "вознаграждена" нарушением ее границ в откровенном проявлении пренебрежения нормами и принципами международного права, Уставом Организации объединенных наций, Хельсинским заключительным актом и рядом соглашений, в том числе Будапештским меморандумом. Какое послание отправили эти действия другим неядерным государствам? Для нас сообщение довольно понятно: обязательства России ничего не значат. Они стоят меньше, чем стоимость чернил, используемых для его подписания", - заявил Климкин.

Он добавил, что украинские компетентные органы в связи с аннексией Крыма не могут контролировать состояние ядерного арсенала в Крыму, где находятся два хранилища и более 1,2 тыс. радионуклидных источников.

Напомним, что Будапештский меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) – это межгосударственный документ, гарантирующий соблюдение положений Заключительного акта ОБСЕ, Устава ООН и ДНЯО в отношении Украины, которая добровольно отказалась от ядерного оружия. Он был подписан 5 декабря 1994 г. лидерами Украины, США, России и Великобритании.

Франция и Китай, два других участника ДНЯО, обладавшие на момент подписания Будапештского меморандума ядерным оружием, предоставили аналогичные гарантии, сделав соответствующие заявления, но не поставили свои подписи под этим документом.

В 2014-м один из подписантов – Россия – нарушила территориальную целостность Украины, аннексировав Крым и оккупировав с помощью гибридных войск часть Донбасса.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, ООН, ядерное оружие, Климкин
 
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