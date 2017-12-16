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Мирослав Гай: Мы не просто идем в НАТО, а еще и НАТО идет в нас
Волонтер, воевавший в зоне проведения АТО, руководитель благотворительного фонда "Мир и Ко" Мирослав Гай поделился размышлениями о сближении Украины с НАТО.
Вот, что пишет Мирослав, сам недавно побывший в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе, на своей странице в Фейсбуке:
"За последний месяц в Брюсселе побывали депутаты Верховной Рады из тех, кто рулит процессами, Секретарь СНБО Турчинов, украинские блогеры в балансе война-волонтёры-антикоррупция-зрада-перемога...
Президент говорит о Референдуме.
НАТО говорит об увеличение сотрудничества.
Канада снимает ограничения на продажу оружия, США выделяют деньги....
Идут глобальные процессы.
Знаете, почему наши так неохотно идут на реформы?
Потому что они, очевидно, думают, что вопрос уже решен и можно выиграть еще чего-то.
Логичный, но опасный подход.
Но в любом случае, безотносительно политических игр, коррупции, которую, поверьте, задавят, разных игроков внутри страны и вне ее - есть хорошие новости.
Мы не просто идем в НАТО, а еще и НАТО идет в нас.
В чем разногласия?
Мы хотим сделать всё дороже.
НАТО хочет сделать всё быстрее.
А в результате всё получится так, как получится.
Что нужно?
Требуют усиления гражданского контроля над процессом и давления на власть для "быстрее".
Я за то, чтобы не очень дорого и не очень медленно (тема на годы, которых нет).
А вообще, всё идет туда, куда я и думал, и про что писал все эти годы.
Украина - край цивилизации в этой части мира, и мы первые выгребаем.
Желательно, если к тому времени, когда переформатирование мира начнется еще глобальней, мы будем если не в НАТО, то с соответствующими стандартами и реформами, которые позволят противостоять как в открытой, так и в гибридной войне".
Теги: Украина, НАТО, реформы, Мирослав Гай
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