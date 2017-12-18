Главарь «ЛНР» рассказал о сотрудничестве с Сурковым

18.12.2017 15:35

Леонид Пасечник, являющийся исполняющим обязанности главаря террористической группировки «Луганская народная республика» («ЛНР»), в интервью телеканалу «Россия – 24» заявил, что сотрудничает с помощником президента Российской Федерации Владимира Путина Владиславом Сурковым, передает replyua.net.

«На сегодняшний день в рамках реализации Минских соглашений мы тесно сотрудничаем с помощником президента Российской Федерации Владиславом Юрьевичем Сурковым», – подчеркнул главарь луганских террорист



Вместе с тем, Пасечник также поблагодарил глав российского государства Владимира Путина, чья деятельность, как считает боевик, «направлена на прекращение войны» на оккупированных территориях Донбасса.



«Я бы хотел выразить слова огромной благодарности руководству Российской Федерации, непосредственно президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за те действия, которые Россия осуществляет для оказания помощи нашему народу, народу Донбасса, в рамках Минских договорённостей, в рамках «нормандской четверки», – высказал он свое мнение.