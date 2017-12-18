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Новая стратегия Путина по Донбассу
Координатор группы ИС рассказал о шагах Кремля
Заявление Путина о "низкой эффективности Минского формата" вместе с выводом российских офицеров из СЦКК заставляет говорить о некоей новой стратегии Москвы по Донбассу. Такое мнение выразил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.
"Во-первых и главное – "ответ" на новый мощный пакет санкций, который готовят США с февраля 2018-го. Ответ чисто в стиле Путина, т.е. ассиметрично и в виде прямого шантажа: мол, будете кошмарить – будет эскалация на Донбассе и срыв Минска (а Запад, как известно, цепляется за минские договоренности никак не меньше россиян, постоянно утверждая, что "альтернативы Минску нет"). Во-вторых, попытка протянуть свою версию миротворческой миссии на Донбассе: уход россиян из СЦКК на фоне нынешней активизации российских оккупационных войск сразу на нескольких участках фронта на Донбассе, по задумке Путина, должно привлечь внимание Запада именно к линии разграничения сторон (где Москва, как известно, и предлагает разместить миротворцев) и заставить "забыть" о неконтролируемом участке госграницы с РФ", – пояснил Тымчук.
В контексте вышесказанного, добавил он, можно ожидать дальнейшего роста активности оккупационных войск и серьезного обострения ситуации на Донбассе.
Ранее российский политолог Андрей Пионтковский рассказывал, что Путин хочет обменять Донбасс, так как осознает, что война за Украину проиграна. По его словам, российский лидер пытается выторговать себе лучшие условия для вывода войск.
Напомним, российские военные прекращают работу в СЦКК на Донбассе.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, Путин, война, конфликт, Тымчук
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