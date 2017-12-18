- «Минску» конец из-за громкой инициативы Рады?..18:10
- Из запорожского СИЗО по ошибке выпустили не того заключенного16:59
- Секреты приготовления и рецепты глинтвейна16:19
- Депутаты Одесского облсовета поддержали инициативу о референдуме за импичмент Порошенко. ВИДЕО14:49
- Российское гражданство для жителей Украины: Затулин рассказал о планах Кремля и назвал дату решения Путина по Украине14:31
- Поставки летальных вооружений Украине от США и Канады: Россия закатила истерику в Совете Безопасности ООН12:55
- В Украине сократились объемы продаж свиней на убой12:26
- Стало известно о новой "смертельной угрозе" для Украины со стороны России: в Польше сделали тревожное заявление10:07
- Когда Кремль говорит про Украину глупости - это не опасно. Опасно будет, если он научится быть адекватным. Украину спасли "распятые снегири"09:21
- "Тарелка здоровья" от Минздрава: яйца и рыба без супов и сала08:34
Россия прекращает работу в СЦКК на Донбассе
В российском МИД заявили, что их офицеры покинут Украину 19 декабря из-за «напряженной морально-психологической обстановки» и «неуважительного отношения украинских военнослужащих».
Россия прекращает работу своего представительства в Совместном центре контроля и координации прекращения огня и стабилизации линии соприкосновения сторон (СЦКК) на Донбассе, российские офицеры покинут Украину 19 декабря из-за «напряженной морально-психологической обстановки» и «неуважительного отношения украинских военнослужащих». Как передает корреспондент УНИАН в РФ, об этом говорится в заявлении МИД России.
«В нарушение договоренностей президентов РФ и Украины относительно создания и размещения СЦКК украинская сторона сознательно создавала для входящих в его состав наших военнослужащих напряженную морально-психологическую обстановку, чинила препятствия для выполнения ими своих служебных обязанностей. В частности, российским офицерам ограничивался доступ к линии соприкосновения, проверке несения службы на совместных наблюдательных пунктах, развернутых на подконтрольной Украине территории. Дело доходило до запретов на общение с местным населением. Имели место случаи неуважительного отношения украинских военнослужащих к своим российским коллегам», - утверждают авторы заявления.
Также в МИД РФ подчеркивают, что с 1 января 2018 года Украина планирует ввести новый порядок въезда и пребывания граждан России на своей территории, в соответствии с которым те должны будут заблаговременно сообщать свои подробные персональные данные украинским властям.
Эта норма не соответствует положениям соглашения между правительствами РФ и Украины о безвизовых поездках граждан двух стран от 16 января 1997 года и неприемлема для российских военнослужащих, считают в МИД РФ.
«В таких условиях дальнейшая работа представительства вооруженных сил Российской Федерации в СЦКК стала невозможной. 19 декабря 2017 года входящие в состав Центра российские офицеры покинут территорию Украины», - говорится в заявлении.
В МИД России напомнили, что в сентябре 2014 года на востоке Украины начал работу СЦКК, призванный оказывать содействие реализации Минских соглашений. Центр был создан по просьбе украинской стороны и в соответствии с договоренностями на уровне президентов России и Украины. В состав СЦКК входят представители Вооруженных сил Украины и вооруженных сил РФ (75 офицеров, которые меняются каждые три месяца). На начальном этапе в его состав входили и боевики.
В МИД РФ заявили, что с момента создания СЦКК стал одним из важных механизмов урегулирования на востоке Украины, играющий существенную роль в деле мониторинга ситуации и оказания содействия решению спорных вопросов в зоне разграничения сторон в Донбассе.
9 февраля 2016 года председатель СБУ Василий Грицак заявил о задержании двух российских офицеров из СЦКК по подозрению в сотрудничестве с террористами Луганской и Донецкой «народных республик».
10 февраля 2016 года в Министерстве иностранных дел РФ назвали «общением» поддержку российскими офицерами, входящими в состав Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня, боевиков на Донбассе.
2 февраля 2016 года на пункте пропуска «Гоптовка» Харьковской области в ходе досмотра личных вещей начальника штаба - заместителя руководителя российской стороны СЦКК полковника Игоря Кирсанова, офицера взаимодействия подполковника Эдуарда Анисимова, офицера дежурной смены №1 майора Александра Андрюшкина были выявлены методические материалы и курсы лекций по использованию современных боевых танковых подразделений в особых условиях, использование ручных гранат, мин, подрывных зарядов и устройств во время подрыва мостов, зданий, других сооружений; учебные пособия для подготовки специалистов с использованием систем залпового огня «Смерч», «Ураган», «Град» и прочее. Также изъят блокнот с заметками способов получения информации военной наземной разведкой, а также с многочисленными собственноручными пометками со знаками тайнописи.
У полковника Кирсанова изъяты методические материалы на тему ведения боевых действий в населенных пунктах, форсирование водных преград, программа подготовки снайперов, материалы по эксплуатации мин, ловушек различных модификаций, пособие по выполнению задач разведки и разминированию путей движения войск, основы огневого поражения противника в бою и тому подобное.
Как отметили в СБУ, эти материалы непосредственно касаются ведения боевых действий на оккупированных территориях Украины.
Кроме того, у подполковника Елизара Попова, майоров Сергея Трофименко и Юрия Фролова изъяты заверенные печатью оригиналы выписок из приказа так называемого министра обороны «ДНР» «о награждении бойцов и командиров вооруженных сил «Донецкой народной республики», проявивших особую доблесть» и «за военный подвиг, помощь, оказанную «Донецкой народной республике» в борьбе с агрессией государства Украина воинам-интернационалистам» и медали «Воин-интернационалист».
Источник: zi.dn.ua с ссылкой на unian.net
Теги: Украина, Россия, Донбасс, конфликт, АТО
- Мнение о том
- Мнение: Украина не проведет полной амнистии для сепаратистов и не оставит Л-ДНР в нынешнем виде в составе страны
- Заявление Суркова, объявление "Малороссии"…Россия готовит государственный переворот в Украине, - Мирослав Гай
- "Зона хаоса"? "Активная война"? "Брошен всеми"? Названые сценарии для Донбасса
- Россия готовит новую серьезную подлость против Украины
- Фесенко: "Наши западные товарищи слишком эгоистичны в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе"
- На Донбассе можно ожидать обострение ситуации. Но есть предохранители — Тымчук17:33
- Неволшебная ночь! В ночь на Святого Николая Донетчину жестоко расстреливали17:13
- "Мы на протяжении 10 последних месяцев не фиксировали такого количества обстрелов, как сейчас. Ситуация на Донбассе резко ухудшается", - ОБСЕ16:41
- Обстрел Новолуганского из "Градов" велся из Горловки: местные жители в панике, объявлена эвакуация. ВИДЕО16:01
- В Донецк передислоцируются остатки гвардии Плотницкого14:09
- Боевики обстреляли позиции ВСУ около освобожденных Травневого и Гладосово13:51
- Новогоднее перемирие на Донбассе обсудят на переговорах в Минске13:16
- Власти "ДНР" планируют крупный захват пустующих квартир в Донецке - жители города напуганы и бьют тревогу11:46
- Появилось объяснение, зачем боевики ДНР-ЛНР сами себя обстреливают11:24
- Ситуация в пунктах пропуска утром 19 декабря11:00
- Путин: Перемены к лучшему – необратимы17:52
- На Донбассе можно ожидать обострение ситуации. Но есть предохранители — Тымчук17:33
- Неволшебная ночь! В ночь на Святого Николая Донетчину жестоко расстреливали17:13
- Из запорожского СИЗО по ошибке выпустили не того заключенного16:59
- "Мы на протяжении 10 последних месяцев не фиксировали такого количества обстрелов, как сейчас. Ситуация на Донбассе резко ухудшается", - ОБСЕ16:41
- Секреты приготовления и рецепты глинтвейна16:19
- Обстрел Новолуганского из "Градов" велся из Горловки: местные жители в панике, объявлена эвакуация. ВИДЕО16:01
- Вот он, секретный ингредиент ″Ред Булла″. Он вам точно не понравится!15:16
- В Австралии запустили первый в мире “солнечный” поезд15:10
- Депутаты Одесского облсовета поддержали инициативу о референдуме за импичмент Порошенко. ВИДЕО14:49
- Секреты приготовления и рецепты глинтвейна16:19
- Вот он, секретный ингредиент ″Ред Булла″. Он вам точно не понравится!15:16
- "Тарелка здоровья" от Минздрава: яйца и рыба без супов и сала08:34
- Названы продукты, которые категорически нельзя покупать в супермаркете22:17
- Астролог рассказала, каким знакам повезёт в любви в 2018 год Желтой Собаки20:47
- Как быстро справиться с простудой: проверенные способы19:38
- Пять продуктов, заряжающих энергией13:00
- Осторожно мошенники! Развод с «разбитым телефоном»09:16
- Пять ранее неизвестных причин выпить красного сухого вина07:52
- Как облегчить боль в горле народными средствами22:03
- В зоне АТО появились красные круги и черные крестики
- В Кабмине Украины заявили о либерализации проверок переселенцев
- В Горловке замечены подозрительные военные
- Россия заявила о выходе из СЦКК на Донбассе: есть мнение, что грядет обострение
- Политолог: Путина гонят с Донбасса по узкому коридору
- Из зоны АТО пришли две отличные новости
- "Наши" с "ненашими" не сходятся. Зарисовка с блокпостов у линии разграничения
- ВАЖНО! Идет подготовка крупного наступления «ДНР» на Донбассе — названа дата штурма
- Донбасский фронт: в бой брошены танки, у сил АТО - потери
- Захарченко приготовиться на выход: стало известно, кого Россия может поставить во главе ДНР