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Генассамблея ООН приняла резолюцию против РФ по Крыму: в список "пророссийских" добавилась еще одна страна, голосовавшая против Украины

19.12.2017 21:43
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Генассамблея ООН приняла резолюцию против РФ по Крыму: в список "пророссийских" добавилась еще одна страна, голосовавшая против Украины

К странам, которые поддерживают Россию в нарушении прав крымчан, присоединился Таджикистан, который с остальными 26 странами голосовал против украинской резолюции. Об этом сообщает "Диалог.UA".

19 декабря в Организации Объединенных Наций резолюции о ситуации с правами человека в оккупированной Автономной Республике Крым и Севастополе (Украина).

Это голосование было инициировано Украиной, сам документ был внесен при поддержке более 40 стран-членов ООН. Известно, что замминистра МИД Украины Сергей Кислица представлял его представителям государств-членов ООН. Голосование закончилось такими результатами: - "за" проголосовало 70 стран; - "против" - 26; - "воздержались" - 76.

"Эта резолюция по Крыму - самая сильная. Давление на Россию в вопросе Крыма усиливается. Большое спасибо всем, кто поддержал", - написал глава украинского МИД Павел Климкин.



Теги: Украина, Донбасс, Крым, Российская Федерация, ООН, МИД
 
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