Позор на весь мир: журналист указал на грандиозный пролет Путина в Крыму

19.12.2017 20:41

Россия в оккупированном ею Крыму хочет подавить сопротивление крымских татар, но получает обратный эффект, поскольку они имеют огромный опыт мирного протеста против самого страшного тоталитарного режима. Как сообщает "Апостроф", такое заявление сделал журналист Айдер Муждабаев, комментируя суды над более чем 70 крымскими татарами, вышедшими на одиночные пикеты против российских репрессий на полуострове.

"Россия получает обратный эффект: русские оккупанты до сих пор не поняли, с каким народом имеют дело. А имеют дело они с народом, который два поколения боролся за возвращение на родину, находясь в Советском Союзе. Крымские татары в свое время придумали практически все формы мирного сопротивления, которые потом использовали советские диссиденты", - рассказал он.

По словам Муждабаева, Россия из-за данных репрессий будет выглядеть слабой и позорной в глазах всего мира.

"Россия хочет подавить сопротивление крымских татар, а получается обратный эффект. Мы – нация самоорганизующаяся. Если люди видят, что к их соотечественникам вот так относятся, они будут помогать и будут делать это демонстративно. Этот народ имеет огромный опыт мирного протеста против самого страшного тоталитарного режима. Россия хочет выглядеть сильной, а будет выглядеть слабой и позорной в глазах всего мира", - заявил журналист.

"Но Россия по-другому не может. Из асфальтового катка никогда не получается велосипед – вся российская система так устроена, она настроена на репрессии, не имеет обратного хода и не может вилять никуда. Мы можем сколько угодно рассуждать, почему. А просто потому, что иначе асфальтовый каток не ездит", - подметил он.

Муждабаев убежден, что репрессии России будут только усиливаться, поскольку ничего нового она не сможет придумать.

"Тем более, у них даже не получается заменить наш Меджлис фейковым парламентом, не получается переманить крымских татар ничем. Поэтому они и поняли, что единственный путь – это проверенный за двести с лишним лет, с момента первой аннексии Крыма Российской империей, путь репрессий, выдавливания, страха…" - подытожил он.