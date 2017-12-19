Российское гражданство для жителей Украины: Затулин рассказал о планах Кремля и назвал дату решения Путина по Украине

19.12.2017 14:31

Президент России Владимир Путин примет решение по Донбассу и Украине после президентских выборов марта 2018 года. Об этом в нтервью российским СМИ заявил депутат российской Думы Константин Затулин, рассказав о планах российских властей организовать массовую выдачу российского гражданства и российских паспортов гражданам Украины, передает dialog.ua.

Затулин заявил, что Путин по-своему оценивает российские планы по Украине и окончательное решение будет принимать уже после выборов.

Политик не скрывает, что российские власти будут пытаться полностью взять Украину под контроль, усиливая информационную пропаганду и предоставляя украинцам гражданство России.