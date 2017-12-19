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Секреты приготовления и рецепты глинтвейна
Греемся в морозную зиму горячим глинтвейном. Глинтвейн в переводе с немецкого – "пылающее вино". Неизвестно, кто впервые придумал подогреть вино и добавить в него специи и сахар, но еще древнеримский кулинар Апициус в своей книге "Сonditum Рaradoxum" посвящал гурманов в тонкости "облагораживания" вина с помощью тимьяна, кориандра, корицы, гвоздики и лаврового листа, сообщает segodnya.ua.
Глинтвейн – любимый зимний напиток миллионов. Особой популярностью он пользуется у жителей стран Европы; в Германии, Чехии, Венгрии, Австрии глинтвейн – такая же часть рождественского ритуала, как нарядная елка, фигурные пряники и праздничные базары.
Ничто так не согреет после зимней прогулки, как бокал правильно приготовленного глинтвейна. К тому же, "пылающее вино" – прекрасное средство от простуды.
Классический глинтвейн состоит из красного вина, сахара или меда, специй и фруктов. Ингредиенты закидывается в кастрюльку, заливаются вином и все подогревается до 70 градусов. Глинтвейн – дело тонкое. Поэтому прежде чем приступить к ритуалу, вспомните золотые правила:
Глинтвейн ни в коем случае не должен закипеть! Если вино закипело, ваш глинтвейн испорчен, и ничем его уже не спасешь. Как только исчезнет пенка – сразу выключайте огонь. Если вино нагреть до более высокой темпеpатуpы, то начнется интенсивное испарение спирта и в вине появятся вредные для здоровья примеси.
Для глинтвейна используется, как правило, молодое красное легкое сухое вино с содержанием спирта от 8,5 до 12,5%. Готовить глинтвейн из выдержанных вин не следует, это бездарное использование дорогих хороших вин и признак дурного вкуса.
Специи, которые вы используете, не должны быть молотыми. Молотые специи pаствоpяются в вине, отчего глинтвейн становиться мутным.
Глинтвейн нужно пить горячим. Лучше всего из высоких бокалов – так он медленнее остывает.
Существует множество рецептов глинтвейна. Ниже представлены лишь некоторые из них. Но вы всегда можете путем экспериментов, используя те или иные фрукты и специи в разных пропорциях, изобрести свой собственный фирменный глинтвейн и баловать им своих близких. Сладкоежки добавляют в глинтвейн изюм, засахаренный имбирь и мед, оригиналы – бадьян и можжевельник, а сторонники здорового образа жизни бросают в бокал с готовым глинтвейном кусочки яблока или ломтики лимона.
Глинтвейн классический
1 бутылка сухого красного вина, 6-7 шт. гвоздики, мускатный орех по вкусу, 1/3 стакана воды, 1 ст. л. меда.
Гвоздику и молотый мускатный орех засыпаем в турку, заливаем 1/3 стакана воды, доводим до кипения и варим минуту. Настаиваем отвар 10 минут. Вино выливаем в кастрюлю и подогреваем на медленном огне. Когда оно становится теплым, выливаем в него содержимое турки, добавляем столовую ложку меда и нагреваем до температуры 70 градусов.
Десертный глинтвейн
0,5 л сухого красного вина, 75 г сахара, 1 палочка корицы, 150 мл бренди, коньяка или рома, 1 лимон, 12 шт. гвоздики.
Лимон тщательно моем, насухо вытираем, втыкаем в него гвоздику и кладем в емкость с вином, сахаром и поломанной палочкой корицы. Нагреваем вино 6-7 минут. Затем добавляем в отвар бренди, снимаем с огня и 5 минут настаиваем, после чего нагреваем еще 3-5 минут, но не доводим до кипения.
Глинтвейн "Ямайский"
1 бутылка сухого красного вина, 1 стакан воды,1 палочка корицы, 6 шт. гвоздики, 6 горошин ямайского перца, 1 бокал портвейна, 1 ст. л. сахара, цедра 0,5 лимона, лимонные дольки.
Наливаем воду в кастрюлю, добавляем в нее пряности и даем постоять минут 20. В большую кастрюлю наливаем красное вино, а затем вливаем в нее ароматизированную пряностями воду, предварительно удалив из нее пряности. Добавляем портвейн, сахар и разогреваем смесь почти до температуры кипения. Подаем в горячем виде с тонкими полосками лимонной корки и лимонными дольками.
Чайный глинтвейн
0,75 л красного сухого вина, смесь пряностей для глинтвейна (продается в магазинах в отделе специй), 1 ч. л. черного чая, 0,5 стакана сахара, 1 яблоко, 1 лимон.
Заливаем кипятком ложку чая, накрываем и даем настояться 5 минут. Когда чай заварится, процеживаем его через мелкое сито. Яблоко разрезаем пополам, сердцевину удаляем. Тонким острым ножом на кожуре лимона делаем узкие продольные бороздки. Разрезаем яблоко на дольки, а лимон – на тонкие кружочки. В кастрюлю с толстым дном вливаем красное вино. Добавим чай, сахар, яблоко, лимон и смесь пряностей для глинтвейна. Ставим на огонь, сильно нагреваем, но ни в коем случае не кипятим. Сразу же разливаем по кружкам или высоким стаканам.
Кофейный глинтвейн
250 мл готового кофе "мокко", 1 бутылка красного вина, 1 рюмка коньяка или бренди, 150 г сахара, гвоздика, цедра апельсина или лимона.
Смешиваем все ингредиенты, ставим на огонь и подогреваем до 70 градусов С. Разливаем по бокалам.
Ирландский глинтвейн
Каркаде, 2 бутылки красного сухого вина по 0,7 л, 50 г коньяка, 1/2 стакана сахара, 1 грейпфрут, 1 апельсин, 1/2 большого яблока, ванилин, гвоздика.
В жаропрочную емкость объемом не менее 2 л. наливаем вино, насыпаем сахар, добавляем немного ванилина и гвоздики, измельченную цедру апельсина и грейпфрута, нарезанное мелкими кусочками яблоко. Добавим также большую щепоть сушеных чашечек каркаде.
Ставим смесь на маленький огонь, и очень медленно подогреваем до 80 градусов С. Вливаем коньяк и перемешиваем.
Теги: Украина, Донбасс, простуда, вино, Рождество, рецепт, приготовление, глинтвейн
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