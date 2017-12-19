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Стало известно о новой "смертельной угрозе" для Украины со стороны России: в Польше сделали тревожное заявление
Строительство газопровода "Северный поток – 2" может негативно повлиять на ситуацию в Украине. Об этом в эфире Radiu Szczecin заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает "Диалог.UA".
По его словам, данный проект угрожает безопасности всей Центральной Европы. Премьер-министр отметил, что его реализация является частью большого плана Кремля, который предусматривает обострение ситуации в Украине. ""Северный поток – 2" – очень вредный проект, который может быть смертельным для Украины, для нашего ближайшего соседа. В тот момент, когда Киев исключат из схемы транзита российского газа в Европу, больше ничего не будет мешать Москве дестабилизировать ситуацию в Украине еще больше", - сказал Моравецкий.
Напомним, как сообщал "Диалог.UA", ранее член Европейской комиссии по энергетике и климатическим изменениям Ариас Каньете заявил, что газопровод "Северный поток - 2", который Россия строит в обход Украины, не представляет никакого интереса для ЕС.
Теги: Украина, Донбасс, Европейский союз, Польша, Российская Федерация, строительство, газопровод
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