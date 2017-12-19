"Тарелка здоровья" от Минздрава: яйца и рыба без супов и сала

19.12.2017 08:34

Такая "тарелка" здоровья обойдется примерно в 170 гривен ежедневно. Чтобы быть здоровыми, украинцы должны ежедневно есть овощи, фрукты, орехи, нежирное мясо, пить молоко и много свежей воды, а также есть чаще и понемногу. Таковы рекомендации Минздрава и общественных организаций, совместно разработавших "тарелку здорового питания" для народа. "Сегодня" выяснила, сколько может стоить такая тарелка в день, начиная от эконом-меню и заканчивая премиум-вариантом.

Что доктор прописал

Диетологи выделили семь компонентов здорового питания. Прежде всего это овощи, фрукты и сезонные ягоды, которых нужно есть не менее 300 г ежедневно. В рационе должно быть ежедневно 1—2 яйца, 100 г рыбы и нежирного мяса (лучше если это будет курица, а не свинина или говядина). Специалисты в области питания рекомендуют их чередовать: в один день — 200 г мяса, в другой — 200 г рыбы. Обязательно каждый день надо есть злаки (семечки) и орехи, растительное масло, но не более двух столовых ложек, выпивать пол-литра молока, кефира или йогурта. Стоит ограничить соль и сахар — не более 5 г соли (0,5 ч. л.) и 50 г сахара (2,5 ст. л.). Причем как в чистом виде, так и в продуктах.

Каждый день надо употреблять жидкость — не менее 4% веса человека, половина должна быть в виде чистой воды. Например, для человека весом 70 кг это 2,8 литра. "Питание — один из ключевых факторов предупреждения риска хронических заболеваний. Рекомендации помогут людям сделать правильный выбор полезных продуктов", — разъяснил президент Ассоциации диетологов Украины Олег Швец.

Почем тарелка

По нашим подсчетам, самая дешевая "полезная тарелка", в которую войдут семь здоровых блюд, обойдется в 59 грн в день, или до 1800 грн/мес. На эту сумму можно купить по 100 г белокочанной капусты, моркови, свеклы, 100 г речного карпа, 100 г куриных крылышек, два яйца, две столовых ложки подсолнечного масла, по пол-литра молока и кефира жирностью 2,5% в мягкой упаковке. Также денег хватит на одно яблоко, один банан, по горсти тыквенных семечек и чищеных грецких орехов. Вода из бювета — бесплатно.

В "премиум-тарелке" мы заменили обычную капусту на брокколи, свеклу и морковь — на баклажаны, карпа — на лосося, куриные крылышки — на филе, кефир — на йогурт, грецкие орехи — на миндальные, подсолнечное масло — на оливковое. Такая тарелка оказалась намного дороже — 171 грн в день, или 5100 грн/месяц.

При средней зарплате по стране в 7377 грн на здоровое питание уйдет от 24% до 70% заработанного. Но в перечень не вошли хлеб, каши, свинина, говядина, свиное сало, которые Минздрав считает нездоровыми продуктами.

Экономист Александр Охрименко говорит, что рекомендации Минздрава трудновыполнимы для населения с невысокими доходами и уже известны для тех, кто хорошо зарабатывает.

"У нас более четверти семей имеют доходы 2—3 тыс. грн на человека, поэтому они не могут себе позволить даже минимум здоровых продуктов, рекомендованных специалистами, — уточнил Охрименко. — Основное меню этих людей — каши, крупы, картофель, сало. Ну и да, капуста, свекла, морковь — из-за их дешевизны. Об орехах речи не идет, если они, конечно, не выросли на своей даче. А люди с высокими доходами и так в большинстве предпочитают здоровое питание, понимая, что, серьезно заболев, они могут потерять работу".

Диетолог: меньше бобов, больше рыбы

Диетолог и фитотерапевт Борис Скачко назвал рекомендации Минздрава слишком общими. "Они написаны для среднего человека и малоприменимы для детей, особенно по поводу бобов, — разъяснил нам Скачко. — Школьникам лучше вместо бобовых есть рыбу, она способствует развитию мышления, да и взрослым рыба тоже полезнее. Рыба усваивается на 90%, а фасоль или горох — только на 50%. Причем лучше морская "дикая" рыба: хек, мойва, сельдь, а не выращенная в прудах, это касается и лососевых. Два яйца в день — это для молодых, после 50 лет достаточно одного яйца раз в два дня. Много на день и 70 г растительного масла, оно приведет к ожирению, особенно у детей и у тех, кто работает в офисе, а не трудится физически. В рационе обязательно должно быть 20—30 г сала в день, каши, супы".

Скачко согласен с рекомендуемыми объемами (по 300 г в день) овощей и фруктов, но отмечает, что овощи лучше есть в приготовленном виде (в супах, борщах), так как зубы человека плохо приспособлены для разжевывания растительной пищи.