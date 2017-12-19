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"Установление прямых контактов с боевиками лишь затянет конфликт на Донбассе", – спецпредставитель США Курт Волкер. ВИДЕО
Курт Волкер, спецпредставитель Госдепа по делам Украины, считает, что установление прямого контакта с боевиками ОРДЛО, которых контролирует Россия, лишь затянет конфликт на юго-востоке Украины. Таким мнением Волкер поделился в ходе выступления в Атлантическом совете, передает "Диалог.UA".
По его утверждению, уходящий 2017-й – год наибольшего насилия в конфликте на Донбассе. Такую же характеристику он дал и минувшей ночи, потому как уровень насилия был одним из сильнейших в текущем году с февраля.
"Россия по-прежнему отрицает свою роль в конфликте на Донбассе, это и есть основной причиной того, что урегулирование идет крайне тяжело", - отметил спецпредставитель Госдепа. – Она утверждает, что не имеет никакого отношения к тем силам, что нею созданы, командуются, контролируются".
Заодно Волкер напомнил и о сепаратистских лидерах, которых "она меняет по собственному желанию, как это случилось недавно в Луганске". По утверждению дипломата, РФ настаивает, чтобы дела велись с Луганском и Донецком, то есть созданными нею образованиями.
"Последствием будет лишь легитимизация ее присутствия и дальнейшее затягивание конфликта", - подчеркнул Волкер.
Теги: Россия, США, Донецк, Донбасс, Луганск, конфликт, боевики, Курт Волкер
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