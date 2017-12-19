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Война на Донбассе три года спустя: жители востока Украины показали реальное отношение к федерализации ОРДЛО и амнистии боевикам - подробности
Жители Донбасса понимают, что именно от готовности России идти на уступки в большей степени зависит прекращение войны на востоке Украины. Спустя три года кровавого конфликта многие высказываются категорически против того, чтобы временно оккупированным территориям Донецкой и Луганской областей был предоставлен особый статус. Его поддерживает лишь 14% из числа опрошенных Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива, передает "Диалог.UA".
В Укринформе, где были представлены результаты исследования, подчеркивают, что лишь 12% жителей Донецкой и Луганской областей одобряют отказ от перспективы членства Украины в НАТО и закрепление в Конституции нейтрального статуса. И практически не было таких, кто бы поддержал предоставление амнистии боевикам на Донбассе и статуса федеративного устройства для ОРДЛО (7%, - ред).
Жители Донбасса выступают за скорейшее принятие решений по прекращению вооруженного конфликта. Как говорят специалисты, в большей степени это обусловлено тем, что у половины респондентов на оккупированных территориях живут близкие люди. 60% опрошенных рассказали, что за это время отношения между родственниками стали даже крепче.
В тоже время у людей пока нет четкого понимания, какой должна быть политика государства, направленная на восстановление украинского суверенитета на оккупированных РФ территориях. "Процент сторонников мира любой ценой 41%, это практически равно количеству тех, кто считает иначе - 36,9%", - говорится в исследовании.
Люди ждут от властей реалистического решения прекращения войны на востоке Украины, но также понимают, что ни навязанные Россией условия, ни политические положения минских договоренностей не дадут положительных изменений. Также жители востока нашей страны выдвинули власти конкретные требования относительно социально-экономических условий жизни в своих населенных пунктах.
Теги: Донбасс, Российская Федерация, НАТО, амнистия, федерализация, ДНР, ЛНР, боевики, Минские договоренности
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