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54 000 детей Донецкой области получили подарки в день Святого Николая от фонда Бориса Колесникова и ХК Донбасс
В канун дня святого Николая официальные делегации Фонда Бориса Колесникова и хоккейного клуба "Донбасс" по доброй традиции посетили учебные заведения области, где вручили детям и педагогам сладкие наборы.
В рамках акции подарки получили 54 000 детей из школ, детских домов и интернатов Дружковки, Константиновки, Краматорска, Николаевки, Покровска, Славянска, Святогорска, а также Покровского, Николаевского и Константиновского районов.
"В этот светлый праздник хочется поздравить не только деток, но и каждую украинскую семью и пожелать, чтобы в каждом доме царили мир, благосостояние, хорошее настроение и семейная атмосфера. Счастья всем, здоровья, хорошего Нового года и счастливого Рождества!", - поздравил всех Борис Викторович Колесников.
Среди представителей хоккейного клуба "Донбасс" также были игроки первой команды, в том числе Александр Влад и Алексей Ворона. Алексею общение с детьми подарило положительные эмоции.
"Спасибо большое хоккейному клубу "Донбасс" и фонду Бориса Колесникова за эти эмоции. Мне кажется, что это очень нужный проект и действительно приятный, причем как для нас, так и для ребят, с которыми мы общаемся и вручаем подарки.
Для меня, и я уверен, что и для остальных хоккеистов очень важно быть частью подобных инициатив. Мы стараемся не просто вручить подарки детям, но и подарить яркие эмоции. Иногда стесняемся, но это всегда приятно и создает прекрасное настроение", - поделился Алексей Ворона.
"Благодаря хоккейному клубу "Донбасс" и Благотворительному фонду Бориса Колесникова мы сегодня вручили подарки ученикам Донецкой области, и, надеюсь, оставили после себя положительные эмоции – мне все очень понравилось. Детям я хочу пожелать удачи, счастья, здоровья и чтобы у них все получалось", - поддержал своего партнера Александр Влад.
Стоит отметить, что делегациям удалось добиться самого главного, о чем говорили игроки – все дети сегодня и правда получили мощный заряд положительных эмоций.
"Нам очень нравится, когда приходят хоккеисты и вручают конфеты", - поделились эмоциями ученики третьего класса константиновской школы №6.
"Мы уже почти взрослые, но все равно было очень приятно получить подарки, однако самое главное – то тепло, которое нам дарит общение в том числе и с игроками", - отметила ученица 10 класса Аделина.
"Готовились, хотели, чтобы хоккеистам понравилось в нашей школе и нашем городе. Мне нравится, когда к нам приезжают игроки – они всегда добрые и позитивные, за что им большое спасибо", - рассказала Аня, ученица седьмого класса.
Впрочем, довольны остались не только дети, но и представители школ, в частности директор ОШ№3 Виктория Шубина: "Каждый год Борис Викторович Колесников не забывает дарить праздник детям самых разных школ. И наши ученики всегда очень благодарны, и это видно по их улыбкам сегодня. Я хочу поблагодарить Бориса Викторовича за то, что он волнуется о детях Донбасса".
"В этом году более 600 учеников нашей школы получили сладкие подарки от представителей хоккейного клуба "Донбасс" и фонда Бориса Колесникова. Нет ничего лучше, чем видеть улыбки на лицах детей, и за это мы им очень благодарны", - рассказала учительница покровской ОШ №6 Оксана Мирошниченко.
Также уверен в необходимости подобных акций и Александр Резниченко, директор константиновской ОШ №6 и давний болельщик "Донбасса".
"Те подарки, которые дети получают от Благотворительного фонда Бориса Колесникова, очень важны. Но также для детей важно и общение с игроками хоккейного клуба "Донбасс". Общение игроков и детей дарит обеим сторонам массу удовольствия. Я хочу сказать большое спасибо Борису Викторовичу за все те добрые дела, которые он делает для детей Донбасса".
Отметим, что вручение подарков в день святого Николая – не единственная программа, направленная на детей, которую реализуют благотворительный Фонд и хоккейный клуб "Донбасс". Уже стало доброй традицией совместное поздравление детей Донецкой области с первым сентября и новым годом, а также реализация других социальных проектов.
Источник: http://hcdonbass.com/
Теги: Донбасс, дети, праздник, подарки
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