Ответ Беларуси за Крым: Чубаров предложил отказаться от переговоров по Донбассу в Минске

20.12.2017 13:26

Политик назвал позорной позицию белорусов и еще нескольких стран, которые объединились вокруг страны-агрессора

За отказ Беларуси голосовать за резолюцию по Крыму, Киев должен отказаться от минской площадки в переговорах по Донбассу и перенести их в другую страну. С таким предложением выступил глава Меджлиса крымскотатарского народа и нардеп Рефат Чубаров на заседании Верховной Рады.

Он указал на ложность намерений Беларуси быть посредником в урегулировании конфликта на Донбассе, что она и продемонстрировала во время принятия резолюции по Крыму на генассамблее ООН.

"Я абсолютно уверен, что надо предлагать другую страну для обеспечения условия для переговоров по обеспечению территориальной целостности Украины и прекращения российской агрессии", – сказал Чубаров.

Также нардеп отметил позорную позицию Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана, которые объединились вокруг страны-агрессора. По его мнению, Украине стоит учесть взаимоотношения с этими странами.

Напомним, 19 декабря Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию"Положение в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь", инициированную украинской делегацией. Согласно результатам голосования, поддержали украинскую резолюцию 70 государств, против проголосовали 26 стран, воздержались 76 делегатов.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко прокомментировал резолюцию ООН по Крыму, назвав ее мощным сигналом агрессору. Он поблагодарил соавторов резолюции и тех, кто ее поддержал.

Источник: https://www.segodnya.ua