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Резолюция ООН по Крыму принята: что станет следующим шагом

20.12.2017 11:00
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Резолюция ООН по Крыму принята: что станет следующим шагом

В МИД Украины приветствовали принятие Генассамблеей ООН обновленной резолюции о нарушении прав человека в Крыму и рассказали о следующем шаге

Об этом говорится в сообщении на сайте министерства.

«Широкая поддержка нашей позиции в вопросе Крыма свидетельствует, что международное сообщество направило четкий сигнал российским оккупационным властям — вопрос Крыма не закрыт, мир внимательно наблюдает за действиями оккупанта, а, следовательно, виновных в преследованиях и нарушения прав крымчан, обязательно понесут ответственность», — подчеркнули в министерстве.

При этом отмечается, что следующим шагом должно стать деоккупация полуострова.

«Государство-агрессор должен прекратить на временно оккупированной ею территории произвола и обеспечить соблюдение международного права … Следующим шагом должно стать деоккупация полуострова. Основа сегодня уже заложена «, — говорится в сообщении.

Как уже сообщала Politeka ранее, появилась ответная реакция Беларуси на обвинения Украины по результатам голосования за крымскую резолюцию в ООН.

Источник: Politeka



Теги: Донбасс, Крым, ООН, резолюция
 
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