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Саакашвили написал очередное письмо Порошенко: «Ваша добровольная отставка – это последний шанс»
Бывший грузинский лидер Михаил Саакашвили написал очередное письмо президенту Украины Петру Порошенко, в котором он призвал главу государства не медлить со своей отставкой. Как сообщает replyua.net, свое письмо лидер «Рух нових сил» разместил в «Фейсбуке».
В написанном письме лидер «Движение новых сил» подчеркнул: «Ваша добровольная отставка – это практически последний шанс преодолеть политический кризис, в противном случае он будет только углубляться. Глава государства, добровольно ушедший в отставку, склонив свою голову перед народом, может рассчитывать на смягчение наказания и помилование. Много ваших преданных соратников в неформальных беседах говорят, что вы уже давным-давно потеряли чувство реальности. Они сейчас все ожидают того момента, когда начинать себя спасать. Много из них сейчас находятся в поисках запасного аэродрома. Полагаю, если не политическая мудрость, то вам может подсказать хотя бы человеческое чувство безопасности, чтобы вы приняли правильное решение, которое не только вас спасет, но и много людей, которые своей судьбой неразрывно связаны с Украиной».
Напомним, ранее издание уже сообщало, что в своем «Фейсбуке» пресс-секретарь Петра Порошенко Святослав Цеголко обнародовал и прокомментировал первое письмо лидера «Движение новых сил», направленное главе государства.
Теги: Донбасс, письмо, Порошенко, Саакашвили
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