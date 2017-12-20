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Тымчук рассказал, когда восток Украины станет подконтрольным Киеву
Тымчук рассказал, с каким проблемами столкнется Украина, если Путин завтра уйдет с Донбасса. Народный депутат Верховной Рады Украины, координатор «Информационного сопротивления» Дмитрий Тымчук высказал свое мнение по поводу того, что может ожидать Украину в случае, если Путин вдруг завтра решит уйти с Донбасса, а мы получим то, чего так долго добивались – восток Украины станет подконтрольным Киеву, о чем пишет replyua.net со ссылкой на «Апостроф».
Так, политик отметил: «Прежде всего, в настоящее время есть только предварительные оценки в нуждах финансов для восстановления разрушенной инфраструктуры Донбасса. Кроме того, нам придется решать социально-экономические вопросы. Ведь в этом случае не прокатит вариант невыплаты пенсий и социальных пособий, как это происходит сейчас, потому что якобы это – оккупированная территория».
Также военный эксперт отметил: «Также мы должны будем в этом случае понимать ситуацию с восприятием Украины местным населением Донбасса. Местное население оккупированного востока уже три с половиной года вырвано, просто бесповоротно на сегодняшний день, вырвано из информационного пространства Украины. И мы хоть и говорим, что там патриотов много, однако, согласно нашим оценкам, патриотов там много быть просто не может. Настоящих патриотов там не больше 1/5. Для нас единственное, что может сыграть позитивную роль, это то, что основная часть населения этих территорий, как и на любой другой территории, - это «болото», которое примет любую власть».
Теги: Украина, Донбасс, Киев, АТО
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