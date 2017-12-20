В 2017 году ВР не признает Россию агрессором

20.12.2017 17:04

До конца этого года депутаты украинского парламента не успеют проголосовать за проект закона об обеспечении государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Как передает replyua.net, как раз в этом документе РФ признается государством-агрессором. Вместе с тем, в ходе сегодняшнего пленарного заседания председатель Верховной Рады Андрей Парубий выразил надежду, что первое пленарное заседание в 2018 году начнется именно с принятия этого законопроекта.



«Я убежден, что для всех нас принятие закона, определяющего Россию оккупантом, имеет принципиальное значение. Я надеюсь и убежден, что очередную пленарную неделю – это будет 16 января 2018 года, мы начнем с рассмотрения закона о деоккупации, в котором Россия будет признана агрессором», – заявил Андрей Парубий.



Следует напомнить, что Верховная Рада 6 октября в первом чтении проголосовала за законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором Россия признается государством-агрессором. До второго чтения в документ должны внести раздел о Крыме.