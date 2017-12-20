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В «ЛНР» заявили об открытии своего представительства СЦКК после ухода россиян
Боевики не признанной мировым сообществом «Луганской народной республики» сделали заявление о создании «представительства» при СЦКК, о чем пишет «ЛуганскИнформЦентр» со ссылкой на «народною милицию «ЛНР», передает replyua.net.
Так, в «Луганской народной республике» назвали причиной такого решения «многочисленные разрушения жилого фонда и инфраструктуры, а также наличие трех раненных боевиков за минувшие сутки». В свою очередь сепаратист, представитель «народной милиции ЛНР» Андрей Марочко заявил: «С сегодняшнего дня наши представители в Совместном центре по контролю и координации начали самостоятельную активную деятельность по фиксации нарушений украинской стороны и взаимодействию с СММ ОБСЕ».
Как известно, во внешнеполитическом ведомстве России заявили, что Российская Федерация отзывает своих офицеров из СЦКК, так как, по их словам, работать в Украине представителям российской стороны стало просто невыносимо. В свою очередь в МИД Украины расценили такое решение Москвы как очередную провокацию, а также попытку снять с себя всякую ответственность за последствия вооруженной агрессии против Украинского государства.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, конфликт, ЛНР
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