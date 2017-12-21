Антикоррупционный суд в Украине под вопросом: Верховная Рада отозвала важный законопроект

21.12.2017 11:58

Парламент отозвал законопроект № 6011, который предусматривает учреждение антикоррупционного суда в Украине. Соответствующее решение поддержали 235 народных избранников. Об этом сообщает "Диалог.UA" со ссылкой на издание "Цензор.Нет".

Как пояснили народные депутаты, такое решение было принято для того, чтобы свой законопроект о создании антикоррупционного суда мог внести президент Украины Петр Полошенко.