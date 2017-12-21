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Что будет дальше? Гражданская война!” - Собчак пугает россиян кровопролитием в случае возврата Крыма Украине
Аннексированный Крым, по всей видимости, серьезно тяготит Кремль. Во всяком случае, президент РФ Владимир Путин лихорадочно ищет пути легитимизации оккупированной территории, в частности, и через свою “оппозиционную” протеже Ксению Собчак. Она активно агитирует за новый незаконный “референдум” на полуострове. Об этом сообщает "Диалог.UA".
Собчак, общаясь с украинскими журналистами, снова повторила слова о незаконности, согласно международным нормам, аннексии украинского Крыма. Сразу же после этого она предложила совершить новое грубое нарушение, провернув на полуострове очередной незаконный “референдум”.
Возврат Крыма под контроль Украины Собчак категорически отвергла. При этом она прибегла к любимому приему президента РФ Владимира Путина - запугиванию. Так, по мнению Собчак, крымчане боятся Украину, и возврат полуострова обернется гражданской войной.
Теги: Украина, Донбасс, Путин, гражданская война, Российская Федерация, референдум, Собчак
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- На Донетчине поймали браконьера с автоматом, который он подобрал на месте падения сбитого вертолета14:32
- Штаб АТО заявил, что оккупанты Донбасса сорвали перемирие14:20
- Обстрелы накануне перемирия: опубликована карта14:10
- На Луганском направлении били танк и артиллерия14:02
- Донецкое направление плотно крыли минами и снарядами13:48
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