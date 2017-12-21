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Фукс и Порошенко: дерибан страны в законе. ВИДЕО
Буквально вчера мы «novyny24.com.ua» сообщали как воры во власти совместно с пророссийскими олигархами дерибанят страну.
Российские воры и бизнесмены, которых Путин прогнал из России, освоились в Украине и ежедневно ездят к Порошенко решать свои бизнес вопросы в лучших традициях воровских и бандитских 90-ых.
Депутаты Верховной Рады в команде с российскими ворами, которые финансировали «ДНР». Причем этих депутатов мы привели к власти, ибо до Майдана они были никто и звать их было никак.
Сегодня они летают на частных самолетах, ездят на машинах по пол миллиона долларов, на частных бортах которые стоят как целое состояние тысяч рядовых украинских семей.
Под сладкой сказкой о Европе и зарплате в 5000 евро, подонки и узурпаторы захватили власть превратив страну в Габбон, без преувеличений!
Смотрите чем занимается власть с российскими ворами в то время как вся страна погрязла в нищете и в страшном кровопролитии!
Пока украинские семьи получают посылки с гробами, эти твари получают траншы на миллионы! Не видите параллелей?
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин, Верховная Рада, ДНР, олигархи, Порошенко
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- Донбасс: стрельба и взрывы накрыли места развода сил и средств14:43
- На Донетчине поймали браконьера с автоматом, который он подобрал на месте падения сбитого вертолета14:32
- Штаб АТО заявил, что оккупанты Донбасса сорвали перемирие14:20
- Обстрелы накануне перемирия: опубликована карта14:10
- На Луганском направлении били танк и артиллерия14:02
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