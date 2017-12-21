Как граждане РФ воюют в Украине и Сирии

21.12.2017 14:21

Владимир Кабунин прошел тем же путем, что и многие из его товарищей: служба в армии или полиции, возврат к гражданской жизни, попытки заработать в депрессивных провинциальных городах, а потом шанс получить приличные деньги, тайно сражаясь за интересы Москвы сначала в Украине, а потом в Сирии, сообщает 112.ua.

Когда бывший офицер полиции Владимир Кабунин решил поехать на войну, он надеялся, что будет получать зарплату, в разы превышающую то, что он мог заработать в российской глубинке.

В попытке обеспечить жену и сына Кабунин покинул Оренбург и присоединился к пророссийским бойцам, противостоящим правительственным войскам на востоке Украины, сказали Рейтер знакомая семьи Кабунина и его родственница.

Когда конфликт на востоке Украины утих, он решил отправиться в Сирию военным медиком в качестве частного военного специалиста, рассказали они.

Кабунин погиб в Сирии в этом году, и его тело было доставлено в Россию. Он был похоронен без воинских почестей, а российские власти даже не признали, что он воевал на стороне Москвы в ближневосточном конфликте.

38-летний Кабунин был одним из сотен частных военных специалистов, которые, как говорят люди, знакомые с деталями операции, были тайно наняты Москвой для участия в боевых действиях в поддержку сирийского президента Башара Асада.

Несмотря на то, что они не были военнослужащими, на их подразделения лег основной груз потерь. Люди, которые знали погибших, а также представители властей в тех местах, где они проживали, подтвердили Рейтер гибель 28 человек в Сирии только за 2017 год.

Документы российского консульства в Сирии свидетельствуют о том, что за девять месяцев 2017 года там была зарегистрирована смерть 131 российского гражданина, без учета военнослужащих, однако не понятно, сколько из них погибли в боях.

Москва отрицает вербовку и отправку бойцов в Сирию частным образом. Министерство обороны не ответило на запрос Рейтер об истории Кабунина и роли российских частных военных специалистов в конфликте. Предыдущие статьи Рейтер на эту тему Минобороны называло попыткой дискредитировать миссию Москвы по восстановлению мира в Сирии.

За два года Рейтер поговорил с несколькими десятками родственников, коллег и знакомых россиян, поехавших воевать в Сирию по частным контрактам и убитых там.

Люди, знакомые с деталями операции, говорят, что частные военные специалисты помогли развернуть ход конфликта в пользу Асада и сохранить в тайне масштабы российского участия и боевые потери. Российские власти не обязаны раскрывать боевые потери среди нерегулярных сил, а количество погибших военнослужащих засекречено указом президента.

Тот факт, что Кабунин и такие как он, готовы решиться на подобные миссии, показывает, что в распоряжении Кремля есть большой резерв бойцов, которые готовы рисковать и погибать, оставаясь в тени, пока им за это хорошо платят.

Проторенной дорогой

Кабунин прошел тем же путем, что и многие из его товарищей: служба в армии или полиции, возврат к гражданской жизни, попытки заработать в депрессивных провинциальных городах, а потом шанс получить приличные деньги, тайно сражаясь за интересы Москвы сначала в Украине, а потом в Сирии.

Семьи частных российских специалистов рассказывали, что в Сирии те получали до 400 000 рублей в месяц, что примерно в 12 раз выше средней российской зарплаты.

“Если ты уходишь из правоохранительных органов, у тебя только один путь – в наемники”, - сказал Василий Каркан, учившийся с Кабуниным в одном классе.

Кабунин рос в Оренбурге, городе посреди степей недалеко от границы с Казахстаном. Он был “робким и флегматичным” ребенком, пока в старших классах не увлекся кикбоксингом, рассказал Каркан. Этот спорт на долгое время стал его хобби.

После школы Кабунин поступил в медицинский институт, но потом по семейной традиции пошел служить в милицию и получил юридическое образование.

Он работал оперативником в районном отделении Оренбурга, а потом перешел на должность в более крупное подразделение - областное управление по борьбе с организованной преступностью, рассказали его сослуживцы.

В 2010 году он перевелся в оренбургскую исправительную колонию, где стал оперуполномоченным. В тюрьмах это люди, которые работают с заключенными, добывая информацию для незаконченных расследований, а также сведения о возможных беспорядках или попытках побега.

Его жена, Наталья Кабунина, работала фельдшером в туберкулезной больнице при той же колонии, рассказали ее коллеги. Ее имя также есть в штатном расписании на официальном сайте оренбургского управления службы исполнения наказаний.

Кабунин уволился с этой работы в 2012 году. Рейтер не смог точно узнать, почему он это сделал. Пресс-секретарь службы исполнения наказаний по Оренбургской области сказал, что Кабунин ушел по собственному желанию, а знакомая семьи сказала, что на службе у него были сокращения, но не привела подробности.

По ее словам, пару лет Кабунин пытался найти новую работу.

“Работать негде, больше десяти тысяч не заработаешь”, - сказала она.

Конфликт на востоке Украины в 2014 году предложил Кабунину выход.

Москва отрицает, что отправляла военных в Украину или предоставляла сепаратистам прямую военную помощь.

Как говорит родственница Кабунина, в Украине он оказался под началом Дмитрия Уткина по прозвищу Вагнер. Уткин командовал в Украине группой российских добровольцев, в основном ветеранов прошлых военных конфликтов, а Кабунин служил в его подразделении медиком, говорит она.

Смерть на поле боя

Когда в Украине стихли бои, многие из группы Вагнера перебазировались в Сирию, где стали воевать на стороне Асада вместе с российской армией, рассказывают люди, знакомые с деталями операции.

Кабунин был в их рядах. По состоянию на апрель 2016 года он числился санитаром в отделе эвакуации раненых, рассказал сотрудник одной из силовых структур Украины.

Это ведомство говорит, что получило личные данные 1700 российских частных военных специалистов, воевавших в Сирии, большинство из которых раньше участвовали в боях в Украине.

Во время первой поездки в Сирию Кабунин был ранен в колено, рассказывают его родственница и одноклассник. Он лежал в госпитале в своем родном городе, а потом еще долго хромал.

Восстановившись, он вернулся в Сирию. В свою последнюю командировку он отправился 4 января, сказала его родственница. По ее словам, на этот раз он командовал медицинской ротой.

Он был тяжело ранен 31 января, в тот день, когда в Сирии погибли еще как минимум шестеро россиян, воевавших по частным контрактам.

Родственница Кабунина рассказала, что он получил ранения, пытаясь спасти других бойцов на поле боя.

“Он не должен был туда бежать, - сказала она. - Он командир роты был, медицинской роты. Он не должен был, как санитар, бежать вытаскивать людей”.

Кабунин умер от ран 7 февраля в госпитале в сирийской провинции Хомс, сказала родственница.

По ее словам, она узнала, как погиб Кабунин, от его бывших сослуживцев по полиции, среди которых были люди, тоже съездившие в Сирию.

Она также видела свидетельство о смерти, которое хранится у жены Кабунина Натальи, отказавшейся говорить с Рейтер. От кого та получила документ, неясно.

В отличие от военных, у тех, кто едет в Сирию частным образом, нет формальной процедуры оповещения родных об их гибели. Родственники погибших рассказывали, что узнавали новости от друзей и знакомых, а иногда по телефону от людей, которые говорили, что они сотрудники частной фирмы.

Тело Кабунина было привезено в Россию спустя три недели после его гибели, и он был похоронен в Оренбурге рядом со своими родными. Ничто на его могиле не указывает на то, что он погиб в бою.

На кресте виден портрет коротко стриженного мужчины в гражданской одежде.

После гибели Кабунина его жена получила денежную компенсацию, сказала родственница, не сообщив деталей.

По рассказам родственников других бойцов, погибших в Сирии, работодатели в случае гибели платят семье по три миллиона рублей в качестве компенсации.

Близкие одного из погибших рассказали Рейтер, что в их случае люди, представившиеся только по именам, передали им деньги наличными в арендованной переговорной одной из гостиниц Ростова-на-Дону.

Задание выполнено

Во время поездки в Сирию 11 декабря Владимир Путин объявил миссию выполненной и на встрече с военными обещал не забывать принесенные жертвы, но не упоминал ни о роли частных специалистов в сирийской операции, ни о потерях среди них.

Смерть Кабунина не остановила одного из его товарищей от поездки в Сирию спустя несколько месяцев после похорон.

Как и Кабунин, его ровесник Валерий Дзюба занимался кикбоксингом. Они знали друг друга много лет и одно время вместе тренировались, рассказал Каркан, одноклассник Кабунина, разделявший их увлечение.

Дзюба служил в полиции в специальном отряде быстрого реагирования, но в прошлом году тоже уволился, а летом уехал из Оренбурга в командировку, рассказали член его семьи и сослуживец.

Спустя примерно месяц его родным позвонил человек, представившийся сотрудником компании, где работал Дзюба. Он сказал, что тот погиб 20 августа, не уточняя обстоятельств.

Как и Кабунин, Дзюба погиб в Сирии, сказали Рейтер один из его одноклассников, родственница Кабунина и чиновник из администрации села, где его похоронили.