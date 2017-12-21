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Конец газовым войнам в Украине: Верховная Рада признала незаконной "насильную" установку общедомовых счетчиков
Верховная Рада Украины проголосовала за законопроект № 5722, который регламентирует установку газовых счетчиков в украинских домах. Документ запрещает устанавливать общедомовые счетчики без согласия жильцов, сообщает "Диалог.UA".
Собственно, именно они и стали причиной конфликтов и массовых протестов, проходивших в различных регионах страны. Кроме того, законом запрещается газораспределительным компаниям отключать украинцам газ, если те отказываются устанавливать общедомовой счетчик.
Срок, до которого необходимо оборудовать все дома приборами учета потребления голубого топлива, был продлен до 2021 года. Речь идет только об индивидуальных счетчиках. Согласно закону, тем людям, которые установили индивидуальные счетчики за свой счет, местные власти обязаны компенсировать их стоимость в течение 12 месяцев из местных бюджетов.
Ранее сообщалось о том, что в Сумах жители начали перекрывать проезжие части из-за того, что компания-монополист "Сумыгаз" перекрыла газ в их домах.
Теги: Украина, Донбасс, война, газ, счетчик, Верховная Рада
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