Началось! США запрещают въезд в страну украинским олигархам

21.12.2017 12:59

Российско-украинского бизнесмена Павла Фукса при прохождении границы задержали для беседы сотрудники миграционной службы для выяснения обстоятельств. Об этом сообщают источники Украинской правды.

Отмечается, что в итоге после нескольких часов, проведённых в аэропорту, Фукс вынужден был улететь обратно.

Бизнесмен в комментарии УП объяснил, что его не депортировали, а не впустили из-за якобы неправильно заполненной анкеты при получении визы.

Решением этой проблемы сейчас заняты его юристы.

Павел Фукс - бизнесмен, который родился в Харькове, потом перебрался в Москву, где прожил долгое время и заработал капитал. По его словам, он отказался от российского гражданства, а в 2015 году получил новый украинский паспорт.

В то же время, на сайте московской строительной корпорации MOS CITY GROUP он до сих пор указан как председатель совета директоров. А согласно открытым данным российского единого государственного реестра юрлиц, является одним из основателей компании. Самый известный проект этой корпорации - небоскребы "Москва-Сити".

Впервые в рейтинг самых богатых украинцев по версии журнала "Фокус"

Павел Фукс вошел в 2017 году по итогам 2016-го - и сразу занял 24 позицию. Его состояние оценили в 270 млн долларов.

В Украине Фукс известен скупкой токсичных активов у окружения Виктора Януковича.