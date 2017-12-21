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Началось! США запрещают въезд в страну украинским олигархам
Российско-украинского бизнесмена Павла Фукса при прохождении границы задержали для беседы сотрудники миграционной службы для выяснения обстоятельств. Об этом сообщают источники Украинской правды.
Отмечается, что в итоге после нескольких часов, проведённых в аэропорту, Фукс вынужден был улететь обратно.
Бизнесмен в комментарии УП объяснил, что его не депортировали, а не впустили из-за якобы неправильно заполненной анкеты при получении визы.
Решением этой проблемы сейчас заняты его юристы.
Павел Фукс - бизнесмен, который родился в Харькове, потом перебрался в Москву, где прожил долгое время и заработал капитал. По его словам, он отказался от российского гражданства, а в 2015 году получил новый украинский паспорт.
В то же время, на сайте московской строительной корпорации MOS CITY GROUP он до сих пор указан как председатель совета директоров. А согласно открытым данным российского единого государственного реестра юрлиц, является одним из основателей компании. Самый известный проект этой корпорации - небоскребы "Москва-Сити".
Впервые в рейтинг самых богатых украинцев по версии журнала "Фокус"
Павел Фукс вошел в 2017 году по итогам 2016-го - и сразу занял 24 позицию. Его состояние оценили в 270 млн долларов.
В Украине Фукс известен скупкой токсичных активов у окружения Виктора Януковича.
Теги: Украина, Россия, США, Донбасс, граница, виза, олигархи
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- Штаб АТО заявил, что оккупанты Донбасса сорвали перемирие14:20
- Обстрелы накануне перемирия: опубликована карта14:10
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